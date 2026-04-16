Evacúan Poder Judicial del Estado en Ciudad Juárez por Aparente Amenaza de Coche Bomba

La mañana de este jueves 16 de abril fueron evacuadas las instalaciones del Poder Judicial del Estado Distrito Bravos y Oficinas de Gobierno, ubicadas sobre el eje vial Juan Gabriel y Calle Acerraderos en Ciudad Juárez, tras recibir una amenaza de coche bomba.

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De acuerdo con la información brindada en el lugar, se recibió una llamada al número de emergencias 911 en la que se advertía sobre la presencia de un automóvil explosivo, el cual podría detonar en cualquier momento. Ante esta situación, como medida preventiva, se procedió de inmediato a evacuar a todas las personas que se encontraban en el interior de las instalaciones.

Despliegan Operativo de Seguridad

Al lugar arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y otras dependencias, quienes resguardaron la zona para ingresar a los inmuebles e iniciar con la búsqueda.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de algún artefacto explosivo o de un vehículo que coincida con las características señaladas. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades proporcionen mayor información sobre lo ocurrido.

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