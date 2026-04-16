Conductor a Exceso de Velocidad Derriba Poste y Se Da a la Fuga en Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Toribio Ortega denunciaron la caída de un poste de telecomunicaciones, luego de que el conductor de un vehículo chocara contra este y se diera a la fuga tras derribarlo. Señalan que, pese a que el incidente fue reportado a las autoridades, hasta el momento no ha sido atendido.

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El accidente ocurrió la noche del pasado martes 14 de abril, cuando un vehículo circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Casa de Janos y, al llegar al cruce con la calle De los Arenales, el conductor perdió el control y terminó impactándose contra un poste de madera, el cual quedó suspendido sobre la vía pública únicamente por los cables.

Vecinos Cierran la Calle Ante Riesgo

Tras el accidente, el conductor huyó del lugar a bordo del vehículo. Vecinos realizaron el reporte al número de emergencias 911; sin embargo, hasta el momento de esta redacción, el problema no ha sido atendido.

Ante esta situación, los habitantes optaron por cerrar la calle Casa de Janos con llantas, ya que quedó intransitable debido a los cables colgando en el lugar, generando un riesgo para quienes transitan por la zona. Por lo anterior, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que acudan al cruce mencionado y puedan resolver esta problemática a la brevedad.

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