Hombre Herido con Arma Blanca Pide Auxilio a Policías Municipales en Ciudad Juárez

La madrugada del jueves 16 de abril fue localizado un hombre herido tras un ataque con arma blanca en la colonia Partido Romero, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban un recorrido preventivo sobre la Av. Insurgentes y, al llegar al cruce con la calle Costa Rica, se percataron de un hombre que se encontraba pidiendo auxilio sobre la vía pública. Al abordarlo, los agentes confirmaron que presentaba heridas provocadas por arma blanca, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia para brindarle atención médica.

Paramédicos lo Trasladan a Hospital

Al lugar acudieron paramédicos de Rescate, quienes atendieron a la víctima y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Asimismo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y elementos de DEFENSA resguardaron el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Hasta ahora no se ha dado a conocer más información sobre lo ocurrido ni sobre los presuntos responsables. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades brinden mayores detalles.

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