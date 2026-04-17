Localizan a Joven Sin Vida en Ciudad Juárez; Tenía Impacto de Bala en la Cabeza

La noche del jueves 16 de abril se reportó el homicidio a balazos de un hombre en el cruce de las calles Prados del Este y Prados del Cielo, en la colonia Urbivilla del Prado, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 haber visto al menos a siete hombres encapuchados ingresar a un domicilio. Posteriormente, escucharon una detonación, por lo que al asomarse observaron a los presuntos responsables huir del sitio.

Localizan a la Víctima Sin Vida

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a un hombre identificado como Giovanni R. M., de 19 años, con un impacto de arma de fuego en la cabeza. Debido a ello, solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para resguardar la zona.

Asimismo, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación. Por su parte, personal del Servicio Médico Forense inició con el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información que permita identificar a los responsables de este hecho violento, ni el motivo del ataque.

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