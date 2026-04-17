Sujetos Armados Atacan a Balazos a una Pareja en Ciudad Juárez; Un Hombre Muere

La noche del pasado jueves 16 de abril, vecinos del fraccionamiento Cerradas del Parque etapa 8, reportaron un ataque armado contra una pareja al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Volcán Estromboli y Volcán Barú, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, dos sujetos armados llegaron al domicilio y gritaron el nombre de una persona desde el exterior. Al escuchar, uno de los habitantes abrió la puerta, momento en que los agresores ingresaron y comenzaron a disparar. En el ataque también murió el perro de la familia tras intentar defender a la pareja.

Mujer Resulta Lesionada Tras el Ataque

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde localizaron dentro de la vivienda a un hombre identificado como Sergio Gerardo A. M., de 40 años, sin vida por impactos de arma de fuego.

Asimismo, una mujer identificada como Alejandra Jazmín G. C., de 38 años, resultó herida, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia de Rescate para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarla a un hospital.

Autoridades Inician Investigaciones

Al sitio también arribaron elementos de DEFENSA, junto con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer más información sobre este hecho. Se espera que, una vez concluida la investigación, se pueda determinar el motivo del ataque. Autoridades señalaron que en el exterior del fraccionamiento se encuentra una cámara de vigilancia del sistema Juárez Vigilante, la cual podría ser clave para identificar a los agresores.

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