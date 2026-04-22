¿Por Qué Demandaron a la Actriz Sandra Echeverría? Metaxchange Capital la Acusa de Este Delito

Lo que inició como una búsqueda de justicia por parte de la actriz Sandra Echeverría se ha convertido en un complejo campo de batalla legal. Tras denunciar haber sido estafada por la firma Metaxchange Capital, la artista ahora enfrenta una contraacusación por parte de la dueña de la financiera, Nazareth N.

Sandra Echeverría denuncia fraude

La controversia inició cuando Sandra Echeverría interpuso una demanda formal contra Nazaret "N", CEO de Metaxchange. La actriz sostiene haber sido víctima de un engaño financiero bajo un esquema que prometía rendimientos, pero que resultó en la pérdida de su inversión.

Pero Echeverría no es la única; se estima que el fraude piramidal de esta financiera asciende a más de $2,000 millones de pesos, lo que afectó a cientos de inversionistas.

La respuesta: una contraacusación por extorsión

En un giro defensivo, la fundadora de Metaxchange respondió legalmente contra la actriz acusándola de extorsión Según la defensa de Nazareth N, la actriz habría utilizado su influencia y presión para intentar recuperar su capital fuera de los cauces legales ordinarios.

La caída de Metaxchange

A pesar de los intentos de la financiera por señalar a la actriz, la situación jurídica de la CEO es complicada. Recientemente, las autoridades capitalinas confirmaron la detención de Nazareth "N", quien ahora enfrenta proceso por el fraude masivo de 2 mil millones de pesos.

"El caso de Sandra Echeverría es el reflejo de cientos de defraudados, con la diferencia de que su perfil público fue utilizado por la financiera para intentar revertir la narrativa legal mediante una acusación de extorsión", señalan analistas jurídicos.

Mientras la denuncia por extorsión contra Echeverría sigue su curso formal, la detención de la directiva de Metaxchange por el megafraude piramidal debilita la posición de la empresa y refuerza la postura inicial de la actriz como parte afectada.

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