La Actriz Sandra Echeverría Es Demandada por la Fundadora de Metaexchange, Acusada por Fraude

Lo que comenzó como una denuncia pública por un millonario fraude financiero ha dado un giro de 180 grados. Nazaret “N”, fundadora y directora de la firma de inversiones Metaxchange Capital, quien fue detenida el pasado viernes por la Fiscalía de la Ciudad de México, ha formalizado una denuncia penal en contra de la actriz y cantante Sandra Echeverría, acusándola del delito de extorsión.

Sandra Echeverría Denuncia que Fue Estafada por Empresa de Inversiones junto con Otras Familias

El origen del conflicto

El caso estalló a principios de año cuando Echeverría, junto con cientos de inversionistas, denunció públicamente haber sido víctima de un esquema fraudulento por parte de Metaxchange.

Según la actriz, la empresa dejó de pagar rendimientos y de devolver el capital inicial a más de mil personas, estimándose un daño patrimonial que supera los 2 mil millones de pesos.

Sin embargo, tras su captura en un inmueble de la colonia Polanco, Nazaret “N” ha cambiado la narrativa. A través de su defensa legal, la empresaria sostiene que ha sido objeto de una campaña de coacción liderada por la actriz.

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La acusación de extorsión

La fundadora de Metaxchange alega que Sandra Echeverría utilizó su influencia mediática y sus plataformas digitales para presionar a la directiva, exigiendo el pago preferencial de sus fondos bajo la amenaza de continuar con el desprestigio público y legal de la empresa.

La defensa de Nazaret “N” argumenta que la actriz no solo buscaba la recuperación de su inversión, sino que sus acciones cruzaron la línea legal hacia la extorsión al intentar obtener beneficios fuera del proceso jurídico correspondiente, afectando la operatividad de la empresa y la seguridad de sus directivos.

Mientras esta nueva batalla legal comienza, el proceso por fraude contra Metaxchange sigue su curso.

La Fiscalía capitalina investiga a la compañía por operar bajo una fachada de inversiones en mercados internacionales que, presuntamente, funcionaba como un esquema piramidal.

Hasta el momento existen más de 120 denuncias formales ante las autoridades de la CDMX. Se investiga la falta de regulación de la empresa ante las autoridades financieras mexicanas.

Sandra Echeverría ha manifestado en sus redes sociales sentirse "contenta de que finalmente se esté haciendo justicia", agradeciendo el apoyo de la fiscalía.

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Postura de las partes

Por un lado, la actriz se mantiene firme en su postura de víctima, señalando que solo busca recuperar el patrimonio que le fue "arrebatado". Por otro lado, Nazaret “N” asegura ser víctima de un "esquema de crimen organizado" que involucra tanto a las autoridades como a figuras públicas que, según ella, han manipulado el caso para su beneficio personal. El Poder Judicial de la Ciudad de México deberá ahora determinar la validez de ambas denuncias: la de los inversionistas por el presunto fraude millonario y la de la empresaria por la supuesta extorsión cometida por la actriz.

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