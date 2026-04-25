Así Recuerda desde Ensenada, Baja California, una Amiga a Carolina Flores

Tras el feminicidio de Carolina Flores ocurrido el pasado 15 de abril en la Ciudad de México, familiares, amistades y la comunidad de Ensenada continúan recordando con cariño a la joven de 27 años, quien era madre de un bebé de 8 meses y fue exreina de belleza.

Ariana Obeso, amiga cercana de Carolina, recordó la conexión que construyeron desde que se conocieron en un certamen de belleza.

“Que yo la conocí en el concurso hace nueve años; las dos siempre ensayábamos, siempre platicábamos, estábamos con chistes, con risas, viendo cómo ensayábamos para el concurso. De ahí terminó el concurso; gracias a Dios Caro ganó, de ahí escaló a otro concurso, ganó y representó a México”

Ariana, enfermera de profesión, recuerda a Carolina como una mujer noble, alegre y solidaria, siempre dispuesta a tender la mano a quienes la rodeaban.

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Llamado a la Justicia para lograr captura de responsable

Reiteraron el llamado a la Justicia para lograr la captura de la persona responsable.

“Caro es Caro y no va a dejar de ser ella; queremos que se escuche, que se encuentre a la culpable. Queremos también cuidar el duelo de todos y sé que Caro ha de estar feliz porque estamos luchando por ella”

Por este hecho, la exsuegra de Carolina Flores, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio y desde el pasado 15 de abril permanece prófuga de la justicia.

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Con información de Patricia Lafarga

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