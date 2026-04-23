Cuidado: Así Opera el Esquema Piramidal que Sandra Echeverría Acusó de Fraude

Lo que inició como una promesa de "bienestar financiero" y crecimiento patrimonial terminó en una denuncia penal masiva. La actriz Sandra Echeverría alzó la voz contra la empresa Metaxchange Capital, desencadenando una investigación que ha revelado un sofisticado esquema tipo Ponzi que afectó a cientos de inversionistas en la capital del país.

VIDEO: Sandra Echeverría Denuncia que Fue Estafada por Empresa de Inversiones junto con Otras Familias

El inicio del engaño: La fachada de legalidad

Metaxchange no operaba desde las sombras. Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la empresa utilizaba una fachada de legalidad absoluta para atraer a sus víctimas. El gancho principal incluía: oficinas físicas en zonas de alta plusvalía como Polanco, contratos formales que daban una falsa sensación de seguridad jurídica, cuentas bancarias corporativas para recibir los depósitos.

Sandra Echeverría narró que, durante casi un año, el esquema pareció funcionar correctamente, recibiendo sus retribuciones a tiempo. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en diciembre, cuando la empresa suspendió los pagos bajo el argumento de un "año complicado", y dejó de responder llamadas y mensajes.

¿Cómo funcionaba el esquema piramidal de Metaxchange?

A pesar de presentarse como expertos en gestión de inversiones y minería de criptomonedas, las autoridades determinaron que Metaxchange operaba bajo un modelo Ponzi.

En este sistema, los rendimientos que recibían los primeros inversionistas no provenían de actividades financieras reales, sino del dinero aportado por los nuevos integrantes.

El esquema se vuelve insostenible cuando el flujo de nuevos clientes disminuye, momento en el cual los líderes dejan de pagar y desaparecen con el capital acumulado. Se estima que la empresa captó más de 2,000 millones de pesos de alrededor de mil clientes.

Avances del caso y detenciones

La presión mediática ejercida por Echeverría, junto con más de 200 denuncias formales, llevó a las autoridades a realizar operativos clave como la detención de Nazaret "N", la socia fundadora y pieza clave de la organización. Nazaret fue capturada tras un cateo en un inmueble de Polanco.

Por otro lado, un hombre identificado como Patrick "N" se encuentra en prisión preventiva, mientras que una tercera persona enfrenta proceso con medidas cautelares.

Señales de alerta para inversionistas

Para evitar caer en fraudes similares, especialistas y autoridades sugieren identificar las siguientes red flags:

Rendimientos extraordinarios: Promesas de ganancias muy superiores a las del mercado financiero regulado.

Falta de regulación: Operar sin el respaldo de organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Dependencia de nuevos referidos: Si el modelo de negocio requiere constantemente que invites a más personas para sostener tus ganancias.

La actriz Sandra Echeverría celebró recientemente los avances del caso, señalando que "la justicia sí existe" en la CDMX, aunque las investigaciones continúan para resarcir el daño a todas las víctimas.

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