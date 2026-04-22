¿Quién Era Carolina Flores, Exreina de Belleza Asesinada en Polanco, CDMX?

La exreina de belleza Carolina Flores Gómez fue asesinada en Polanco, presuntamente por Erika Herrera, madre de su pareja. Su cuerpo fue encontrado el pasado 15 de abril, fecha que coincide con el feminicidio de Edith Guadalupe, cometido en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez, también en la Ciudad de México.

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¿Quién era Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez, de 27 años y originaria de Ensenada, Baja California, era conocida en el mundo del espectáculo y las pasarelas. Su camino comenzó en 2017, cuando fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, un certamen que la catapultó como una de las promesas de los certámenes de belleza en su estado natal.

Además de su faceta como modelo, Carolina era madre de una pequeña y utilizaba sus redes sociales para compartir mensajes de superación y momentos familiares.

Recientemente, había expresado sentirse en una etapa plena de su vida, lo que hace que su muerte resulte incomprensible para sus seguidores y allegados.

¿Qué pasó con Carolina Flores Gómez?

El cuerpo de Carolina fue hallado en un departamento en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con los peritajes iniciales de la Fiscalía de la Ciudad de México, la joven presentaba dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en el cráneo.

La fiscalía capitalina informó que tras la denuncia presentada el 16 de abril, un día después de su muerte, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

"Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable".

Suegra de Carolina, la principal sospechosa

Los primeros detalles de la investigación señalan directamente al entorno familiar de la víctima. Las autoridades han identificado a Erika Herrera (o Erika María), suegra de Carolina, como la presunta responsable de haberle disparado a la exreina de belleza.

Según las líneas de investigación, en el momento del crimen también se encontraba presente Alejandro, hijo de Erika y pareja sentimental de Carolina Flores.

La Fiscalía de Baja California ha confirmado que colabora estrechamente con la Fiscalía de la Ciudad de México para aportar datos que ayuden a esclarecer el crimen y dar justicia a la familia de la joven originaria de Ensenada.

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