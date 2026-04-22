¿De Qué Murió Celeste Rivas? Revelan Causa de Muerte de Niña de 14 Años Asesinada por D4vd

Después de semanas de incertidumbre y en medio de una investigación que ha conmocionado a la industria musical y al público internacional, las autoridades han hecho públicos los resultados de la autopsia de Celeste Rivas Hernández.

La menor de 14 años, cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida asombró al mundo entero, fue presuntamente asesinada por el cantante y compositor David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

¿De qué murió Celeste Rivas?

De acuerdo con el reporte forense obtenido por diversos medios estadounidenses , la causa oficial del fallecimiento de Celeste Rivas se ha determinado como homicidio. Los documentos de la oficina del médico forense detallan que la joven murió a causa de múltiples lesiones penetrantes, lo que confirma la naturaleza violenta del ataque sufrido antes de que su cuerpo fuera localizado.

El informe de la autopsia es una pieza clave para la fiscalía, ya que desestima cualquier hipótesis de muerte accidental y refuerza la gravedad de los cargos presentados contra el intérprete de "Here With Me".

Estado Legal de D4vd

David Anthony Burke, de 21 años, permanece bajo custodia sin derecho a fianza en una cárcel del condado. Tras el hallazgo de los restos de Rivas, las autoridades procedieron con su arresto inicial, pero la revelación de estos detalles forenses complica significativamente su situación legal.

El rapero enfrenta cargos al menos por los delitos de homicidio en primer grado, secuestro agravado y manipulación de evidencia física.

Cronología del caso

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida a principios de este año. La investigación dio un giro oscuro cuando los rastros digitales y testimonios vincularon directamente al cantante con la menor en las horas previas a su desaparición.

"Este es un caso devastador que involucra a una víctima sumamente vulnerable. Los resultados de hoy nos acercan un paso más a la justicia para Celeste y su familia", declaró un portavoz del Departamento de Policía durante la actualización del caso.

La noticia ha generado indignación generalizada en todo el mundo, los propios seguidores del artista han expresado su horror ante los detalles del crimen. Mientras tanto, la familia de Celeste ha solicitado privacidad, agradeciendo a la comunidad por el apoyo pero enfatizando que el dolor por la pérdida de la adolescente es "incalculable".

Se espera que D4vd comparezca nuevamente ante el tribunal en los próximos días para una audiencia preliminar, donde los resultados de esta autopsia serán presentados como evidencia fundamental por parte del estado.

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