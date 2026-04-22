Muere de Forma Inesperada David Wilcock, Youtuber Especializado en Temas Paranormales

David Wilcock, el influyente autor, conferencista y creador de contenido conocido por sus teorías sobre civilizaciones antiguas, vida extraterrestre y conciencia humana, ha fallecido a la edad de 53 años.

Los detalles del deceso

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos por la fuente, el fallecimiento ocurrió este miércoles 22 de abril. Aunque los detalles específicos sobre las causas de su muerte aún son reservados, la noticia ha generado una fuerte sacudida entre su comunidad de seguidores, quienes lo consideraban una de las voces más prominentes en el ámbito de la "divulgación" de misterios espaciales y conspiraciones globales.

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Una carrera dedicada al misterio

Wilcock saltó a la fama internacional a principios de la década de los dosmiles, consolidándose como una figura central en plataformas como YouTube y en programas de televisión especializados.

Fue un invitado recurrente y pieza clave en la serie de History Channel, Ancient Aliens (Alienígenas Ancestrales), donde defendía la teoría de que seres de otros mundos han visitado la Tierra desde tiempos remotos.

Autor de Best-Sellers, escribió libros exitosos como The Source Field Investigations y The Hidden Messages in Water, donde mezclaba conceptos de física cuántica con espiritualidad.

Su canal de YouTube y su sitio web, Divine Cosmos, servían como epicentro para miles de personas interesadas en temas de ascensión espiritual y profecías.

Legado y controversias

A menudo comparado físicamente con el psíquico Edgar Cayce (de quien Wilcock afirmaba ser la reencarnación), David construyó un imperio mediático basado en la interpretación de eventos geopolíticos a través de un lente metafísico.

A pesar de las críticas de la comunidad científica convencional, Wilcock mantuvo una lealtad férrea por parte de su audiencia, quienes hoy llenan las redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento a su labor de "despertar de conciencia".

"David no solo hablaba de alienígenas; hablaba de la capacidad del ser humano para transformar su realidad a través de la mente", comentan seguidores en sus foros oficiales tras confirmarse la noticia.

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