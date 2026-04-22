Lupita Villalobos Rompe el Silencio sobre Cancelación de su Pelea contra Kim Shantal: Esto Dijo

Luego de semanas de preparación y muy altas expectativas por el enfrentamiento estelar en el evento de boxeo Supernova: Génesis 2026, la noticia de la baja de Lupita Villalobos sacudió las redes sociales.

Luego de ser hospitalizada de emergencia, la creadora de contenido decidió romper el silencio para explicar la gravedad de su situación médica y responder a las críticas por la cancelación de su pelea contra Kim Shantal.

El motivo de salud: "Mi cuerpo dijo basta"

A través de un video en sus redes sociales, Villalobos aclaró que no se trató de una decisión tomada a la ligera, sino de una crisis de salud multifactorial derivada de la exigencia del entrenamiento y problemas físicos previos que se complicaron.

"No fue falta de ganas, fue un tema de salud que se me salió de las manos. Mi cuerpo simplemente dijo basta y terminé en el hospital", expresó la influencer, afectada por no poder subir al ring.

Según los reportes médicos, la influencer presentó un cuadro de agotamiento extremo y complicaciones que requerían atención inmediata, lo que hizo imposible que recibiera el alta competitiva para el pesaje y el combate.

Respuesta a la polémica y mensaje a Kim Shantal

Ante las especulaciones de que su salida se debía a "miedo" o falta de compromiso, Lupita fue contundente al señalar que ella era la más interesada en demostrar su avance en el boxeo. Además, aprovechó para abordar la postura de su rival, Kim Shantal, quien se quedó sin oponente a escasos días de la función.

"Me duele mucho haberle fallado a la gente que compró su boleto y, por supuesto, a Kim. Sé que ella también se preparó duro, pero la salud es primero y hoy mi prioridad es recuperarme para volver con todo", sentenció Villalobos en su cuenta de Instagram.

¿Qué sigue para el evento?

La organización tuvo que realizar ajustes de último minuto tras la salida de una de sus cartas más fuertes en cuanto a audiencia. Mientras tanto, Lupita permanece bajo observación médica y siguiendo un régimen de descanso estricto.

Pese a la decepción de los fans que esperaban el "enfrentamiento del año" entre las dos creadoras de contenido, la sonorense dejó la puerta abierta para una posible reprogramación en el futuro, una vez que reciba el alta médica definitiva.

Mientras tanto, aún no se ha dado a conocer quién será la sustituta de Lupita Villalobos en la pelea contra Kim Shantal.

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