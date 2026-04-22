¿Qué Pidió Karina Duprez Antes de Morir? Falleció Actriz de Rosa Salvaje y La Usurpadora
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Magda Karina escribió un emotivo mensaje en la última foto que publicó con su madre, Karina Duprez
Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y directora, Karina Duprez, a los 79 años, recordada por su actuación en la telenovela Rosa Salvaje y La Usurpadora
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Este miércoles, 22 de abril de 2026, se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y directora, Karina Duprez, a los 79 años.
Karina Duprez actuó en distintas telenovelas entre los años 1973 y 1989, entre ellas están la telenovela Rosa Salvaje y La Usurpadora. Tambien se desempeñó como directora en decenas de melodramas desde 1990 y hasta 2018.
En 2010 ganó el Premio TV y Novelas a mejor dirección por la telenovela Sortilegio.
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Esto pidió Karina Duprez antes de morir
Al momento no se han dado a conocer las causas de muerte de Karina Duprez, sin embargo, antes de su fallecimeinto, la actriz y directora no quería que hubiera velorio, por lo que será cremada el día de hoy.
Nos unimos a la tristeza de familia y amigos por el fallecimiento de la 1a Actriz y Directora Karina Duprez. Nuestro cariño y respeto para su hija #MagdaKarina & su nieto @chrispazcal— TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) April 22, 2026
La querida actriz no quiso que hubiera velorio, será cremada el día de hoy#QEPD pic.twitter.com/jDXCAOJHT6
Karina Duprez es hija de la primera actriz Magda Guzmán, madre de la actriz Magda Karina y abuela del actor Chris Pazcal.
En redes sociales, Magda Karina escribió un emotivo mensaje en la última foto que publicó con su madre, el pasado 1 de enero de 2026, donde se ve acompañada de toda su familia durante la cena de Año Nuevo.
"Mi Familia y aunq faltaron muchos en nuestra mesa de año nuevo aquí estamos siempre …. Gracias Dios x tanto, gracias mami, gracias a mis hijos, gracias a mi nieto, gracias a mi amor, gracias a mi familia, gracias a mi Napo, gracias amigos, gracias a TODOS ustedes x siempre estar, x su apoyo incondicional, x sostenerme y contenerme en todos los momentos de mi vida…. 2026 lleno de Bendiciones y Prosperidad para todos, para el mundo… los amo".
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Con información de N+.
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