¿Qué Pidió Karina Duprez Antes de Morir? Falleció Actriz de Rosa Salvaje y La Usurpadora

Este miércoles, 22 de abril de 2026, se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y directora, Karina Duprez, a los 79 años.

Karina Duprez actuó en distintas telenovelas entre los años 1973 y 1989, entre ellas están la telenovela Rosa Salvaje y La Usurpadora. Tambien se desempeñó como directora en decenas de melodramas desde 1990 y hasta 2018.

En 2010 ganó el Premio TV y Novelas a mejor dirección por la telenovela Sortilegio.

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Esto pidió Karina Duprez antes de morir

Al momento no se han dado a conocer las causas de muerte de Karina Duprez, sin embargo, antes de su fallecimeinto, la actriz y directora no quería que hubiera velorio, por lo que será cremada el día de hoy.

Nos unimos a la tristeza de familia y amigos por el fallecimiento de la 1a Actriz y Directora Karina Duprez. Nuestro cariño y respeto para su hija #MagdaKarina & su nieto @chrispazcal

La querida actriz no quiso que hubiera velorio, será cremada el día de hoy#QEPD pic.twitter.com/jDXCAOJHT6 — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) April 22, 2026

Karina Duprez es hija de la primera actriz Magda Guzmán, madre de la actriz Magda Karina y abuela del actor Chris Pazcal.

En redes sociales, Magda Karina escribió un emotivo mensaje en la última foto que publicó con su madre, el pasado 1 de enero de 2026, donde se ve acompañada de toda su familia durante la cena de Año Nuevo.

"Mi Familia y aunq faltaron muchos en nuestra mesa de año nuevo aquí estamos siempre …. Gracias Dios x tanto, gracias mami, gracias a mis hijos, gracias a mi nieto, gracias a mi amor, gracias a mi familia, gracias a mi Napo, gracias amigos, gracias a TODOS ustedes x siempre estar, x su apoyo incondicional, x sostenerme y contenerme en todos los momentos de mi vida…. 2026 lleno de Bendiciones y Prosperidad para todos, para el mundo… los amo".

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Con información de N+.

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