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¿Qué Pidió Karina Duprez Antes de Morir? Falleció Actriz de Rosa Salvaje y La Usurpadora

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Magda Karina escribió un emotivo mensaje en la última foto que publicó con su madre, Karina Duprez

Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y directora, Karina Duprez, a los 79 años, recordada por su actuación en la telenovela Rosa Salvaje y La Usurpadora

Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y directora, Karina Duprez, a los 79 años, recordada por su actuación en la telenovela Rosa Salvaje y La Usurpadora

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Este miércoles, 22 de abril de 2026, se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y directora, Karina Duprez, a los 79 años.

Karina Duprez actuó en distintas telenovelas entre los años 1973 y 1989,  entre ellas están la telenovela Rosa Salvaje y La Usurpadora. Tambien se desempeñó como directora en decenas de melodramas desde 1990 y hasta 2018.

En 2010 ganó el Premio TV y Novelas a mejor dirección por la telenovela Sortilegio.

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Esto pidió Karina Duprez antes de morir

Al momento no se han dado a conocer las causas de muerte de Karina Duprez, sin embargo, antes de su fallecimeinto, la actriz y directora no quería que hubiera velorio, por lo que será cremada el día de hoy.

Karina Duprez es hija de la primera actriz Magda Guzmán, madre de la actriz Magda Karina y abuela del actor Chris Pazcal.

En redes sociales, Magda Karina escribió un emotivo mensaje en la última foto que publicó con su madre, el pasado 1 de enero de 2026, donde se ve acompañada de toda su familia durante la cena de Año Nuevo.

"Mi Familia y aunq faltaron muchos en nuestra mesa de año nuevo aquí estamos siempre …. Gracias Dios x tanto, gracias mami, gracias a mis hijos, gracias a mi nieto, gracias a mi amor, gracias a mi familia, gracias a mi Napo, gracias amigos, gracias a TODOS ustedes x siempre estar, x su apoyo incondicional, x sostenerme y contenerme en todos los momentos de mi vida…. 2026 lleno de Bendiciones y Prosperidad para todos, para el mundo… los amo".

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