Agentes de EUA Fallecidos en Chihuahua: Uno Entró Como Visitante, Otro con Pasaporte Diplomático

El Gabinete de Seguridad informó este sábado que los dos agentes estadounidenses que murieron en Chihuahua ingresaron al país uno, en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo, con pasaporte diplomático. Señalaron, además, que ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional.

A través de un comunicado en el que expresaron su pesar por el fallecimiento de cuatro personas, entre las que se encontraban los dos ciudadanos estadounidenses, señalaron que el Gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional.

El Gabinete extendió sus condolencias y solidaridad a las familias, compañeros de trabajo y seres queridos en este difícil momento, y refrendó su respeto y consideración hacia las personas fallecidas, así como su acompañamiento institucional a sus familias y a las autoridades correspondientes.

Video: Gabinete Lamenta Muerte de 4 Agentes en Chihuahua y Niega Presencia Extranjera

¿Qué pasó con los agentes estadounidenses en Chihuahua?

En un operativo conjunto realizado el 18 de abril, encabezado por la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, participaron agentes estadounidenses.

Mediante esta movilización policiaca se localizaron dos campamentos utilizados presuntamente para la producción de metanfetamina en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

Estos hechos derivaron en un accidente carretero ocurrido durante la madrugada del 19 de abril, en el que murieron cuatro personas, entre ellas los agentes de la AEI Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos agentes estadounidenses.

Según señaló el fiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno su presencia en la entidad obedecía a labores de capacitación en manejo de drones.

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