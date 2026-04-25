¿A Qué Hora se Inaugura el Tren Suburbano al AIFA? Checa Horario de Operación, Ruta y Estaciones

El gobierno federal ha confirmado que este domingo 26 de abril 2026 se lleve a cabo la inauguración de la Línea 2 del Tren Suburbano que conectará a Buenavista con el AIFA. En N+ te contamos a qué hora se inaugurará, así como los horarios, ruta y estaciones que conforman esta nueva ruta.

De cara al inicio del Mundial 2026, del cual una de sus sedes será la Ciudad de México, concluyen algunos de los detalles que buscan mejorar la conectividad de los turistas, ya sea por aire o por tierra, como lo fue hace unos días con la ciclovía que corre por Calzada de Tlalpan.

¿A qué hora inauguran el Tren Suburbano al AIFA mañana?

Hasta el momento no se ha confirmado la hora en la que se inaugure la línea del Tren Suburbano al AIFA, pero se prevé que sea por la mañana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dé el banderazo de salida.

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