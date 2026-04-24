¿Cuánto Tiempo Estará la Tarifa Especial en Tren Suburbano al AIFA? Estos Días Tiene Descuento

Faltan solo unos días para que el Tren Suburbano al AIFA, de la línea que va de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inicie operaciones, por lo que es importante que sepas que tendrá tarifa especial. Te decimos qué días tiene descuento, para que lo aproveches.

Se estima que el costo del viaje del Tren Suburbano, desde la estación Buenavista hasta el AIFA, será de entre 70 y 120 pesos, sin embargo, tendrán un costo promocional por inauguración.

Cabe destacar que el Tren Suburbano al AIFA será inaugurado este domingo, 26 de abril de 2026.

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¿Cuánto tiempo habrá descuento en Tren Suburbano al AIFA?

El director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, indicó que durante el primer mes de operación, el costo del Suburbano al AIFA será de 45 pesos por el trayecto completo, es decir de Buenavista-Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y de 11.50 pesos para las estaciones intermedias de esta línea.

El funcionario explicó que lo que se busca es que la gente conozca y se familiarice con el Tren Suburbano al AIFA.

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