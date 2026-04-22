Tren Suburbano al AIFA ¿Cuánto Tiempo Será de Buenavista al Aeropuerto Felipe Ángeles?

El nuevo servicio del Tren Suburbano promete una opción rápida y eficiente para los viajeros que necesitan trasladarse entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) localizado en el municipio de Zumpango, Estado de México.

El Tren Suburbano ofrecerá un trayecto directo que conecta el corazón de la Ciudad de México con uno de los aeropuertos más importantes del país, sin la necesidad de hacer transbordos. Este servicio facilitará el acceso a miles de pasajeros que utilizan el AIFA, al reducir significativamente los tiempos de traslado desde diversos puntos de la capital.

¿Cuánto tiempo será de Buenavista al AIFA?

Con la inauguración de esta ruta, el tiempo de traslado entre la estación Buenavista al AIFA se estima entre 39 y 43 minutos, brindando una alternativa conveniente frente a los tiempos de viaje tradicionales.

Además, se prevé que el tren operará desde las 5:00 a.m. hasta las 00:30 a.m., adaptándose a las necesidades de quienes toman vuelos a primeras horas de la mañana o llegan tarde por la noche.

Este Domingo Se Inaugurará la Extensión del Tren Suburbano con el AIFA

¿Cuáles son las estaciones del Tren Suburbano?

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería (transbordo al AIFA)

Tultitlán

Cuautitlán

Ruta: Lechería a AIFA

El nuevo ramal contará con ocho estaciones:

Lechería (estación de conexión con la Línea 1)

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocan (o Xaltocan)

AIFA (terminal dentro del aeropuerto)

¿Cómo se paga en el Tren Suburbano?

El pago en el Tren Suburbano se realiza exclusivamente mediante una tarjeta de prepago personal (Tarjeta Suburbano), la cual se adquiere y recarga en taquillas o máquinas automáticas de las estaciones. El sistema utiliza dos tarifas (viaje corto y largo) y requiere validar la tarjeta tanto al entrar como al salir para calcular el costo.

¿Cuánto costará el viaje?

Se prevé ue el costo del viaje del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México desde la estación Buenavista hasta el AIFA oscile entre 70 y 120 pesos, de acuerdo con estimaciones preliminares.

Otros reportes sugieren que la tarifa podría rondar los 40 pesos para el trayecto completo; sin embargo, el precio final aún no ha sido confirmado por las autoridades.

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