Ya Hay Fecha Oficial de Inauguración del Tren Suburbano al AIFA: Sheinbaum Confirma el Día

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la fecha en que será inaugurado el nuevo tramo del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuándo se inaugura el Tren Suburbano Lechería-AIFA?

En la conferencia mañanera de hoy, 20 de abril de 2026, la mandataria detalló que será el próximo domingo, 26 de abril, cuando se inauguré el Tren Suburbano, de Lechería al AIFA.

El 31de marzo de 2026, la mandataria mencionó que la inauguración del Tren Suburbano al AIFA se había retrasado porque no se había obtenido la certificación para poder operar, pues estaba previsto que iniciara antes de Semana Santa.

Sin embargo, el Tren al AIFA “ya está listo", aseguró este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien agregó que se siguen haciendo pruebas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo domingo se inaugurará el Tren Suburbano que conectará con el AIFA. pic.twitter.com/XJB958JJIx — NMás (@nmas) April 20, 2026

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Datos del Tren Suburbano al AIFA

Contará con 10 trenes, los cuales tendrán un intervalo de 10 minutos entre cada uno, entre cada estación.

Operará de 05:00 horas a las 00:30 horas de día siguiente.

Tardará 43 minutos en llegar al AIFA desde Buenavista.

Contará con seis estaciones y una terminal, a lo largo de 23.7 kilómetros.

Podrás ingresar con tu tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT