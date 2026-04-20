Sheinbaum Confirma Reunión para Revisar Precio del Diésel: “No Pueden Estarse Pasando”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que va a revisar con empresarios gasolineros el precio del diésel, luego de que el litro de combustible ha rebasado los 28 pesos, en algunos lugares.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras. No tiene razón de ser”, afirmó la mandataria en la conferencia mañanera de hoy, 20 de abril de 2026, al referir que el combustible tiene apoyo de disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Explicó que se “están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto”.

Reunión con gasolineros para revisar precio del diésel

Además de poner lonas, con las que se alerte al consumidor sobre los altos precios en las gasolineras, Sheinbaum Pardo señaló que también se va a revisar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con las instituciones del Gobierno de México involucradas.

La mandataria apuntó que la reunión con gasolineros será este martes, 21 de abril de 2026, y pidió a los consumidores de diésel que lo adquieran donde los precios estén dentro del margen oficial.

“No pueden estarse pasando en este precio, que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país”, subrayó.

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