Gobierno Federal Acuerda con Gasolineros Tope Voluntario al Diésel de 28 Pesos por Litro

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y las empresas del sector gasolinero refrendaron el acuerdo de estabilización del precio del diésel, el combustible más usado por los transportistas del país.

Vía un comunicado, la Secretaría de Energía reiteró que el gobierno federal y los empresarios gasolineros mantienen una "estrecha coordinación y comunicación que permiten beneficios directos a las familias mexicanas".

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Tope al diésel ante el contexto internacional

Debido al incremento global en los precios del petróleo y sus derivados, las empresas del sector y el gobierno federal han establecido un acuerdo temporal para reducir el costo del diésel. Gracias a estos esfuerzos conjuntos, se ha logrado alcanzar un precio máximo de venta al público de 28.00 pesos por litro.

Este acuerdo se basa en la participación voluntaria de los empresarios, tomando en cuenta las condiciones operativas específicas de cada estación de servicio en el territorio nacional.

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Éxito en la estabilización de la gasolina regular

La Secretaría de Energía destacó que este modelo de trabajo sigue la línea de la Estrategia Nacional aplicada para la gasolina regular, la cual cumple ya un año de operación exitosa.

Precio vigente: La estrategia ha permitido mantener la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro en la gran mayoría de las gasolineras del país.

La estrategia ha permitido mantener la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro en la gran mayoría de las gasolineras del país. Mecanismo: El resultado es producto de la acción directa del Gobierno Federal y la colaboración del sector privado.

Compromiso con las familias mexicanas

El gobierno de México y el sector empresarial refrendaron su compromiso de mantener una comunicación estrecha para generar beneficios directos al pueblo de México.

La medida busca amortiguar los choques externos derivados de la volatilidad en los mercados energéticos, asegurando que el impacto en los bolsillos de los consumidores sea controlado mediante este esquema de precios máximos sugeridos.

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