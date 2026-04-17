Fallece Oscar Schmidt, Leyenda del Basquetbol de Brasil, a los 68 Años de Edad

El basquetbol está de luto: Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto brasileño, murió a los 68 años de edad este viernes 17 de abril. La noticia fue confirmada por la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB) y sus familiares

La CBB publicó un comunicado en el que destacó que "el mejor jugador en la historia del baloncesto brasileño se despide como un ícono absoluto del deporte, dejando tras de sí un legado que redefinió los límites de lo posible en la cancha".

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Mientras que su hijo Felipe Schmidt lo despidió en Instagram con unas emotivas palabras: "Hoy el mundo pierde a un ídolo, yo pierdo a mi padre… Descansa en paz, papá. Saluda a la abuela. Estás en el Salón de la Fama de la vida".

El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó en un comunicado que Schmidt fue un "ejemplo de obstinación, talento y amor por la camiseta de la selección". Además, el mandatario expresó su solidaridad con la familia y las "legiones de fans".

¿De qué murió Oscar Schmidt, leyenda del basquetbol de Brasil, a los 68 años de edad?

Nacido hace 68 años en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Oscar Schmidt luchó los últimos años contra un tumor cerebral que lo aquejaba. Hasta que falleció este 17 de abril en el hospital Santana de Parnaíba, en Sao Paulo.

En 2011 le diagnosticaron un cáncer de cerebro, pero ​una década después ​anunció que interrumpió ‌las quimioterapias porque, en sus propias palabras, "yo maté al cáncer".

¿Quién era Oscar Schmidt, leyenda del basquetbol de Brasil, a los 68 años de edad?

Conocido como "Mano Santa", en las duelas tuvo una trayectoria impresionante: anotó 49,737 puntos a lo largo de su extensa carrera (de 1974 al 2003) con la Selección Brasileña y varios clubes.

Oscar Schmidt se retiró en el 2003 como el máximo anotador de puntos en el basquetbol a nivel mundial, hasta que LeBron James superó la marca en el 2024. También impuso récord a lo largo de cinco ediciones de los Juegos Olímpicos: 1093 puntos.

Su mayor éxito con la selección brasileña fue en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, en los que, gracias a su actuación espectacular en la final, derrotó al favorito Estados Unidos.



En los Juegos Olímpicos no llegó a colgarse medallas, a pesar de su récord de anotaciones y de no haberse perdido una sola edición entre Moscú 1980 y Atlanta 1996, algo que han conseguido pocos atletas.

Aunque fue seleccionado por los Nets de Nueva York en la década de los años 80, Schmidt nunca llegó a jugar en la NBA.Rechazó las ofertas porque en aquella época tenía que renunciar a participar en la Selección de Brasil debido a las normas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

"Fue una decisión que nunca cambiaría. Fue la decisión más fácil que tomé en mi vida. Jugar para la selección es la cosa más noble que existe, es diferente. Es representar a un país entero, y eso es mucho mejor que jugar en la NBA", dijo siempre que le preguntaron.

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Con información de N+

RGC



