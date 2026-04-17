Este viernes 17 de abril se confirmó el fallecimiento de Steven Miller, exliniero ofensivo de los Sun Devils de la Universidad Estatal de Arizona. De acuerdo con la institución, el ahora entrenador asistente del equipo murió luego de presentar problemas de salud recientemente.

La Universidad Estatal de Arizona indicó que Miller, entrenador asistente de fuerza y ​​acondicionamiento físico, murió a los 29 años de edad. Debido a ello se cancelaron los entrenamientos, para honrar su memoria y asistir a los servicios funerarios.

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De acuerdo con medios locales, Steven Miller tuvo problemas médicos hace diez días, el 7 de abril, luego de la práctica habitual de los Red Devils. Fue auxiliado en las instalaciones de la Universidad Estatal de Arizona y posteriormente trasladado a un hospital para una mejor atención.

Una semana después regresó a sus labores como entrenador asistente. Aunque no ha trascendido la causa de su muerte, los medio deportivos la han relacionado con sus problemas de salud recientes.

El equipo de la Universidad Estatal de Arizona extendió sus condolencias de la siguiente manera: "La familia del equipo de futbol americano Sun Devil lamenta profundamente el fallecimiento de Steven Miller. Extendemos nuestras condolencias a quienes lo conocieron y amaron".

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¿Quién era Steven Miller, exjugador de los Sun Devils fallecido a los 29 Años de edad?

Steven Miller, quien falleció a los 29 años de edad, estudio en la Universidad Estatal de Arizona y formó parte del equipo de futbol americano colegial Sun Devils del 2015 a 2019, que era dirigido por el coach Todd Graham.

Luego de ello no logró llegar a la NFL y se dedicó a prepararse como coach: fue asistente ofensivo en Louisiana, Florida y recientemente en la Universidad Estatal de Arizona, bajo el mando del entrenador Kenny Dillingham.

Su exentrenador Todd Graham manifestó su pesar por la muerte de Miller: "Es desgarrador. En todos mis años con la Estatal de Arizona nadie amaba ser un Sun Devil más que Steven Miller”.

Graham añadió que su expupilo “tenía un corazón de oro y le encantaba formar parte de nuestro equipo. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y alegría en el corazón. Sé que tenía una fe profunda en Dios, así que sé que está en un lugar mejor”.

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Con información de N+

RGC