Atlético San Luis vs Pumas: ¿Cuándo y Dónde Ver el Partido de la Jornada 15 de la Liga MX 2026? 

El Torneo Clausura 2026 llegó a instancias decisivas rumbo a la Liguilla y este viernes 17 arranca la Jornada 15 con dos partidos: Atlético San Luis vs Pumas y Mazatlán vs Querétaro. Estos son los detalles.

Atlético San Luis no tiene margen de error: si quiere meterse a la Fiesta Grande necesita ganar sus dos partidos restantes y esperar otros resultados, así que saldrá a jugar con todo. Por ello es que resulta un rival peligroso.

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Pumas deberá hacer un partido perfecto si no quiere ser sorprendido por el San Luis, que saldrá a morirse en la cancha para no quedar fuera de la Liguilla. Así que este encuentro será explosivo, dadas las cualidades y los objetivos de ambas escuadras.

Aunque se encuentran en zona de Liguilla, los universitarios no deben confiarse porque les siguen los pasos muy de cerca y un tropiezo ante los potosinos les complicaría el panorama.

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En estos momentos, el equipo de la UNAM se encuentra en la posición número 4 con 27 unidades, pero le pisan los talones varios equipos: Toluca, Tigres, América y Atlas, que tienen posibilidades de rebasarlos.

Pero incluso si pierde sus tres partidos restantes, ante San Luis, Juárez y Pachuca todavía puede quedarse sin Liguilla: parece complicado aunque no imposible, dependiendo también de otros resultados.

San Luis, por su parte, necesita cerrar con paso perfecto: Ahora mismo está en el escalón 15 con 15 unidades y aspira a conseguir boleto a la Fiesta Grande porque hay 9 puntos por disputarse y los siguientes equipo por rebasar: Atlas, octavo lugar con 19 puntos; América, séptimo con 19; Tigres, sexto con 20 puntos.

Además de otros que ahora no están en zona de Liguilla, como León, Tijuana, Juárez, Necaxa y Monterrey.

El partido Atlético San Luis vs Pumas se jugará este viernes 16 de abril en el Estadio Alfonso Lastras. La cita para que ruede la pelota es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver el partido, puedes hacerlo a través de la plataforma de streaming ViX Premium, ya que no habrá transmisión gratuita en televisión abierta.

Además del encuentro San Luis vs Pumas, este viernes se jugará el encuentro Mazatlán vs Querétaro, que están en el fondo de la tabla. A continuación todos los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX 2026:

San Luis vs Pumas, viernes 17 de abril a las 19:00 horas.

Mazatlán vs Querétaro, viernes 17 de abril a las 19:00 horas.

Necaxa vs Tigres, sábado 18 de abril a las 17:00 horas.

Cruz Azul vs Tijuana, sábado 18 de abril a las 17:00 horas.

Monterrey vs Pachuca, sábado 18 de abril a las 19:05 horas.

Guadalajara vs Puebla, sábado 18 de abril a las 19:07 horas.

León vs Juárez, sábado 18 de abril a las 21:06 horas.

América vs Toluca, sábado 18 de abril a las 21:10 horas.

Santos vs Atlas, domingo 19 de abril a las 17:00 horas.

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Con información de N+

RGC