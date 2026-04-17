Irán Niega que Vaya a Entregar Su Uranio Enriquecido, pero Trump Insiste que Será Enviado a EUA

Este 17 de abril 2026 se ha reabierto el estrecho de Ormuz, pero esto no quiere decir que las tensiones se hayan relajado por completo en Medio Oriente. Ahora el uranio enriquecido está en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, mientras la República Islámica advierte que no entregará su uranio enriquecido, Donald Trump afirma que el combustible será llevado a Estados Unidos.

El uranio enriquecido es el principal combustible para construir una bomba atómica .

enriquecido es el principal combustible para construir una . Irán afirma que su programa nuclear solo tiene fines civiles, pero el porcentaje de uranio enriquecido para reactores es mucho menor.

afirma que su programa nuclear solo tiene fines civiles, pero el porcentaje de uranio enriquecido para reactores es mucho menor. Rafael Grossi, director de la Organismo Internacional de Energía Atómica, ha señalado que había “muchos motivos de preocupación, pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana”.

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En este momento, Medio Oriente atraviesa un frágil cese al fuego, tanto en el frente iraní como en Líbano. El régimen teocrático ha reabierto la circulación por el estrecho de Ormuz, donde más de 800 embarcaciones permanecían varadas a la espera de una reapertura.

No obstante, las negociaciones no discurren con la suavidad deseada. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha respondido que sus reservas de uranio enriquecido no serán trasladadas “a ningún lugar”, pese a que Donald Trump dijo que este combustible sería entregado a Estados Unidos. Al respecto, el portavoz Esmail Baqai declaró a la televisión estatal:

“El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar”.

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El funcionario también mencionó que “transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones”. Esta aclaración llega después de que Trump asegurara ayer que “Estados Unidos recibirá todo el 'polvo' nuclear generado por nuestros grandes bombarderos B2”, en referencia a los escombros que dejaron los bombardeos de 2025 en instalaciones nucleares de Irán.

Donald Trump insiste en quedarse con uranio enriquecido de Irán

El viernes 17 de abril, Donald Trump insistió en que el uranio enriquecido de Irán sería trasladado a Estados Unidos. El presidente aseguró que Washington ayudaría a Teherán a rescatar el material que quedó enterrado por los ataques del año anterior e incluso dijo que retroexcavadoras estadounidenses participarían.

La afirmación ocurrió durante Trump un discurso emitido durante un mitin del movimiento conservador Turning Point, en Phoenix, Arizona:

“Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras”.

Y agregó:

“Necesitamos las excavadoras más grandes que puedan imaginar”.

Donald Trump aseguró que se colaborará con Irán, pero insistió en que traerán el material radioactivo “de regreso a casa, a Estados Unidos”.

¿Y para qué sirve el uranio enriquecido de Irán? ¿Podían construir una bomba?

Buena parte de las tensiones actuales entre Irán e Israel se recrudecieron con el avance del programa nuclear de Teherán.

Los reactores nucleares y las bombas atómicas usan una presentación especial del uranio, el llamado uranio enriquecido, donde se aumenta de forma artificial el número de átomos que cuentan con 235 partículas en su núcleo. Este isótopo, como se llama a las distintas versiones de un mismo átomo, es especialmente frágil y se rompe fácilmente, lo que libera partículas y energía. Al desquebrajarse, este átomo puede desencadenar la reacción en cadena que permite la explosión de una bomba.

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Un detalle importante

Un reactor nuclear emplea mucho menos uranio enriquecido que una bomba atómica. Mientras que un reactor usa uranio con solo un 3% de material enriquecido, una bomba necesita uranio enriquecido al 95%, es decir que casi todo el material sea de esta versión más frágil, el isótopo con 235 partículas en su núcleo.

De ahí que los críticos de Irán señalaran que su programa nuclear no podía tener solamente fines civiles, pues habían procesado uranio enriquecido con un porcentaje mucho mayor. Esta preocupación fue atendida por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Su director, el argentino Rafael Mariano Grossi ha señalado que no hay pruebas de que Irán estuviese construyendo ya una bomba atómica, aunque admitía que había señales de alarma y admitía que el país contaba con combustible cercano al grado bélico. A inicios de la operación Furia Épica, el funcionario explicó en X, antes Twitter:

“He sido muy claro y consecuente en mis informes sobre el programa nuclear iraní: si bien no hay pruebas de que Irán esté construyendo una bomba nuclear, su gran arsenal de uranio enriquecido de grado casi bélico y la negativa a conceder pleno acceso a mis inspectores son motivo de grave preocupación”.

En una entrevista previa para la cadena CNN, el diplomático y director de la OIEA precisó:

“Tenemos que equilibrar las dos cosas. Sí, hay muchos motivos de preocupación, pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana”.

En el acuerdo nuclear firmado en 2015, el régimen de los ayatolás se comprometió a no enriquecer uranio más allá del 3.67%, porcentaje necesario para reactores civiles. Para septiembre del 2025, la OIEA señaló que Irán tenía uranio enriquecido al 60%.

Al respecto, el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación de Armas Nucleares denunció que Irán ya había realizado “el 99% del trabajo necesario para enriquecer todas las reservas al 90%”. Según la organización, esto se debe a que el salto entre el 60% y el 90% representa un trabajo mucho menor al de los esfuerzos previos para enriquecer el material radiactivo.

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