Petróleos Mexicanos (Pemex) atiende la tarde de este viernes 17 de abril de 2026 una fuga en el pozo en desuso Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

El incidente, aclaró la petrolera estatal, no representa un riesgo para la población. En tanto, en el lugar se aplican acciones de control, monitoreo y contención.

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"Pemex informa que atiende una pérdida de contención en conexiones superficiales de control del pozo Concepción-134", añadió en una tarjeta informativa.

El pozo donde ocurrió el incidente está fuera de operación desde abril de 2003 por abatimiento de presión.

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¿Qué pasó en el pozo Concepción-134?

De acuerdo con Pemex, en diferentes momentos los componentes superficiales del pozo han presentado eventos de fuga asociados a la corrosión y, desde el 8 de marzo pasado, personal técnico realizó inspecciones y ejecutó acciones correctivas para contener la fuga.

Entre estas acciones se incluyó la instalación de grampas con empaques de neopreno, monitoreo de atmósferas explosivas y verificación de hermeticidad, sin que en ninguna se detectaran emanaciones durante los periodos de observación.

Posteriormente, se registraron nuevos eventos de pérdida de contención el pasado 11 y 1 de abril, los cuales fueron atendidos "mediante el reforzamiento de dispositivos de control de cabezal de producción".

"En cada intervención se restablecieron las condiciones de hermeticidad", detalló Pemex. Luego de estos incidentes, la empresa estatal mantiene el monitoreo permanente de la zona para asegurar el pozo y concluir con la restauración de las áreas impactadas.

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