Joaquín "El Chapo" Guzmán Pide al Juez Brian Cogan Trato Justo en Reclusión en EUA

Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una carta al juez Brian Cogan reiterando su petición de un trato justo y que se protejan sus derechos en sus condiciones de reclusión.

La carta de su puño y letra fue escrita por primera vez en inglés, aunque de forma confusa, gramaticalmente incorrecta y con términos y oraciones construidas con reglas del español aplicadas al idioma que parece estar aprendiendo.

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El narcotraficante mexicano pide que se respete su derecho a la libre expresión y a que no le apliquen castigos crueles, invocando los artículos 1 y 8 de la Constitución estadounidense.

El Chapo cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Una petición de larga data

En agosto del año pasado, el gobierno de Estados Unidos autorizó a Guzmán Loera, reunirse con su nuevo abogado Israel José Encionosa en el penal de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado, tras la solicitud del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Fue su propio defensor quien confirmó la autorización por medio de un oficio, con fecha de este lunes 11 de agosto de 2025, dirigido al juez federal Brian Cogan —el encargado del caso del narcotraficante mexicano—, de acuerdo con información el periodista Ariel Moutsatsos de N+.

Lo anterior, luego de que el juzgador rechazara la petición de "El Chapo" para poder comunicarse con su abogado por considerarla fuera de su jurisdicción, de acuerdo con el periodista Ariel Moutsatsos.

Tras recibir una carta escrita de puño y letra de "El Chapo", en la que se quejó de que en la prisión en Colorado no lo dejaban comunicarse o reunirse con su nuevo abogado, el juez Cogan sugirió al narcotraficante agotar el proceso con el Buró de Prisiones.

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