Ola de Calor Llega a CDMX: Activan Alerta por Temperaturas Altas de hasta 32° en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del sábado 18 de abril de 2026.

Con corte a las 16:30 horas de este viernes, el periodo de la alerta se mantenía entre las 13:00 y las 18:00 horas del sábado. La medida aplica para 11 de las 16 alcaldías de la capital del país.

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Para evitar riesgos entre la población, las autoridades capitalinas recomiendan:

Usar bloqueador solar incluso los días nublados.

Ubicar y permanecer en lugares frescos.

Vestir ropa de colores claros; utilizar gafas de sol, sombrero y gorra.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

¿En qué alcaldías hay alerta por calor?

La alerta amarilla por temperaturas altas para este sábado se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Cómo está el clima este viernes?

Este viernes, el ambiente en la Ciudad de México comenzó a ser muy caluroso después del mediodía. De acuerdo con el pronóstico de la SGIRP, el cielo estará mayormente nublado y sin lluvias.

Mañana se prevé aumento de las temperaturas máximas con ambiente muy caluroso .Los vientos soplarán de dirección norte de 5 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

Se espera una temperatura máxima de 29 grados Celsius (°C) aproximadamente a las 15:00 horas, mientras que la mínima oscilará entre los 16°C en las primeras horas del sábado.

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