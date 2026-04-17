¿Quién Es 'El Taurus', Creador de Contenido Detenido en Culiacán por Tentativa de Homicidio?

Después de darse a conocer la detención del creador de contenido, Juan Carlos “N”, mejor conocido como “El Taurus”, te presentamos quién es y por qué es tendencia este caso de Sinaloa.

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“El Taurus” es un empresario gastronómico y generador de contenido en internet, de 32 años, que fue arrestado este viernes 17 de abril de 2026 por elementos de la Fiscalía de Sinaloa, luego de ser acusado de intento de homicidio calificado con ventaja.

Juan Carlos "N" cobró notoriedad en redes sociales con sus publicaciones en el 2024, al mostrar un perfil de emprendedor con su negocio de Carnitas Fit Taurus.

Así es el perfil de Juan Carlos “El Taurus”

Juan Carlos "N", conocido como "El Taurus", combina el estilo de vida saludable con el emprendimiento gastronómico, ganando popularidad bajo el concepto de ofrecer comida alta en proteína para personas que acuden al gimnasio.

Esto es lo que se sabe sobre su situación legal:

Fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa bajo el cargo de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa. Dicha detención fue derivada de un incidente registrado el 9 de abril de 2026 en su negocio ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

“El Taurus” dio su versión

"El Taurus" dio a conocer en redes sociales que actuó en defensa propia durante un intento de asalto armado, al asegurar que “el agresor fue enviado y que incluso le habrían ofrecido 20 mil pesos por el ataque”.

¿Qué dicen las investigaciones?

La Fiscalía de Sinaloa asegura que él agredió a una persona con un arma de fuego y, tras integrar la carpeta de investigación, se ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

Esta es la trayectoria de “El Taurus”

El Taurus dio a conocer que tenía 32 años al momento de su detención en abril de 2026. Se hizo viral en internet al ser conocido como "el taquero más guapo de Culiacán", al sacar provecho de su imagen física para promocionar sus carnitas como una opción "fit". Además, en sus contenidos de redes sociales muestra rutinas de ejercicio y el funcionamiento de su restaurante.

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Con información de: N+

HVI