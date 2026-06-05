Albaneses Protestan Contra Proyecto Turístico de Lujo de Yerno de Trump

El complejo está liderado por la empresa de Jared Kushner, Affinity Partners, con una inversión de mil 600 millones de dólares en un área protegida

Protesta en Albania contra proyecto turísticoAlbaneses salieron a las calles para protestar contra un proyecto turístico encabezado por el yerno de Trump. Foto: Reuters

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Protestas en Albania: miles se oponen al proyecto turístico de lujo de Kushner en un humedal protegido. ¿El desarrollo económico justifica el daño ambiental?

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