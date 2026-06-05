Albaneses Protestan Contra Proyecto Turístico de Lujo de Yerno de Trump

Miles de albaneses tomaron las calles de Tirana para protestar contra un complejo turístico de lujo que una empresa vinculada a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, tiene previsto construir en un humedal protegido.

La manifestación, la mayor de esta semana, ocurrió en las últimas horas del jueves y se extendió a este viernes, ya que de por medio está una afectación al medio ambiente en la costa adriática de Albania.

El proyecto está valorado en mil 600 millones de dólares y es liderado por la empresa de inversiones de Kushner, Affinity Partners. Se ubicará en una isla frente a las costas albanesas.

Además, está en un tramo de costa sin urbanizar cerca del área protegida de Vjosa-Narta, un humedal que alberga ⁠flamencos, focas y lugares de anidación de tortugas marinas en el sur.

Afectación del medio ambiente

Grupos ecologistas se oponen al proyecto, ya que, afirman, pone en peligro a cientos de hectáreas de playas vírgenes y a miles de flamencos que anidas y pasan por las zonas cercanas cada año.

Las protestas locales se intensificaron ante los trabajos preliminares y la llegada de maquinaria pesada a Vjosa-Narta, y se extendieron a las manifestaciones callejeras en la capital albanesa.

Los manifestantes se reunieron frente a la oficina del primer ministro Edi Rama, a última ​hora del jueves, con ​flamencos inflables rosas y coreando "revolución" y "paren el proyecto". Una pancarta decía: "Edi Rama, dimita".

En defensa del plan turístico

Y es que Rama ha defendido el proyecto; mientras que los promotores han afirmado que su objetivo será "una gestión responsable y la mejora del medio ambiente".

"Albania no está en venta. Albania pertenece al pueblo albanés y nosotros decidimos lo que queremos hacer aquí. Unos políticos corruptos que dirigen Albania no pueden decidir qué hacer con nuestra ​propiedad, con el patrimonio albanés, el patrimonio natural, el patrimonio cultural", dijo Lindita Komani, una escritora que se unió a las protestas.

La ministra de Economía e Innovación de Albania, Delina Ibrahimaj, dijo el jueves que se está evaluando el impacto ambiental para la inversión propuesta, que deberá cumplir plenamente con la legislación medioambiental y salvaguardar el hábitat local.

Reuters

Cabe destacar que las directrices medioambientales europeas y la legislación albanesa ofrecen garantías legales ‌contra proyectos que puedan dañar la laguna protegida y los hábitats circundantes, según declaraciones recogidas por la agencia estatal de ⁠noticias albanesa ATA.

Fue en 2024, cuando el yerno de Trump anunció los planes para construir el complejo turístico, además de una inversión que incluía un antiguo cuartel general del ejército en Serbia.

Sin embargo, ante las protestas, abandonó el proyecto en este último país.

ICM