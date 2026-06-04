Semarnat Rechaza Crear Área Natural Protegida en Mahahual Porque Dice que Sería Un Error

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la creación de un Área Natural Protegida (ANP) en Mahahual porque dijo que "sería un erorr" y, en cambio, sugirió impulsar un proyecto turístico.

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, se reunió con habitantes e integrantes de cooperativas pesqueras de la localidad de Othón P. Blanco, luego de que el 26 de mayo se anunciara la cancelación de los proyectos turísticos de la empresa Royal Caribbean en la zona.

La funcionaria indicó que se buscará implementar un modelo de desarrollo que permita conservar los recursos naturales y generar beneficios para la población, pero descartó que se tenga previsto decretar una zona protegida en Mahahual.

"Nuestro compromiso pues claro que es proteger Mahahual, pero no se trata de protegerlo a toda costa; no se trata de crear un Área Natural Protegida, eso sería un error", advirtió.

"Creemos que aquí lo que debe haber es turismo", señaló.

Iniciamos gira de trabajo en #QuintanaRoo con una amplia consulta a la comunidad de #Mahahual. Escuchamos sus demandas e inquietudes. Sólo de la mano de las mujeres, hombres y jóvenes se podrá impulsar un eco turismo en este hermoso lugar como instruyó la Presidenta @Claudiashein pic.twitter.com/fMFpQRY2kQ — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) June 4, 2026

Afirmó que su presencia fue para dialogar con la comunidad y elaborar una ruta de entendimiento para un proyecto que no solo beneficie a turistas extranjeros, sino a los habitantes de la localidad costera.

"Lo que venimos a conversar con ustedes es vías, mecanismos de prosperidad compartida, de un desarrollo que le llegue a todas, a todos, y que esto se convierta en un área de prosperidad", planteó.

"Pero que les deje beneficio a ustedes, no nada más a los extranjeros que vienen por un rato, por un día, sino que de verdad se quede en la zona", añadió.

Según la Semarnat, las comunidades plantearon la necesidad de impulsar infraestructura, empleo, atención al sargazo y participación comunitaria en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región.

¿Qué más dijo Bárcena?

En su visita, Alicia Bárcena se reunió con habitantes, cooperativas pesqueras, prestadores de servicios turísticos, organizaciones de la sociedad civil y representantes comunitarios.

"Venimos a escucharlos, queremos conocer cómo ven ustedes el presente y el futuro de Mahahual para construir, junto con las comunidades, un modelo de desarrollo que genere prosperidad, cuide el patrimonio natural y deje beneficios para quienes viven aquí", afirmó.

A decir de la secretaria, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que Mahahual "avance" hacia un modelo turístico sustentable.

Entre los retos, apuntó problemas de agua, drenaje, residuos e infraestructura que requieren atención integral y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Al encuentro igual acudieron restauranteros, transportistas, guías turísticos, representantes del sector hotelero, así como habitantes de Limones y Bacalar.

En un comunicado, la Semarnat aseguró que los locales pidieron participar en beneficios económicos derivados de los proyectos turísticos y solicitaron fortalecer esquemas de permisos que prioricen operadores de Mahaual. Para ello se instaló una mesa permanente de trabajo y seguimiento.

Mahahual llegó al debate nacional, debido a que la empresa Royal Caribbean planeaba construir un complejo acuático de más de 107 hectáreas para recibir a unos 20 mil turistas diarios en esta localidad. Sin embargo, diversos sectores se manifestaron en contra, pues acusaron que se dañaría el ambiente y se destruirían manglares y arrecifes.

El 19 de mayo, la titular de Semarnat anunció que el proyecto no sería aprobado. Sheinbaum afirmó que no se autorizaría ninguna inversión que pusiera en riesgo el ecosistema. No obstante, planteó que la empresa podría lograr sus objetivos en un sitio alternativo dentro de Quintana Roo que no genere impactos ambientales negativos.

ASJ