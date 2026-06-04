Semarnat Rechaza Crear Área Natural Protegida en Mahahual Porque Dice que Sería Un Error

Alicia Bárcena dijo que se debe proteger Mahahual, pero no a toda costa, pues planteó impulsar el turismo en la zona

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Descartan Que Se Tenga Previsto Decretar Un Área Natural Protegida en Mahahual

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¿Error proteger Mahahual? Semarnat dice que no es la solución. Alicia Bárcena propone turismo sustentable para beneficiar a la comunidad. ¿Qué opinas?

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