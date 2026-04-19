Trabajadoras Sexuales Realizan Protesta Durante Inauguración de Ciclovía en Calzada de Tlalpan

Una manifestación de trabajadoras sexuales se realizó este domingo 19 de abril 2026, durante la inauguración de la ciclovía de Calzada de Tlalpan, que realizó el Gobierno de la Ciudad de México.

La protesta se realizó a la altura de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las manifestantes gritaron consignas para denunciar que este camino, así como las obras que se llevan a cabo a lo largo de la vialidad que conecta al sur de la capital con el Zócalo, han complicado su situación financiera, pues muchas de ellas son las personas que sostienen los gastos del hogar.

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