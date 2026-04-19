Revolución 829: Señalan Actividades Irregulares en Edificio Donde Asesinaron a Edith Guadalupe

El abogado Julián González, titular de la defensa del vigilante Julián Jesús "N", señaló que en el edificio donde asesinaron y hallaron el cuerpo de la joven Edith Guadalupe, se realizaban actividades irregulares y, para demostrarlo, reveló un video que presuntamente es del elevador de avenida Revolución 829.

De acuerdo con el litigante, la grabación había sido captada ocho días antes del feminicidio de Edith Guadalupe. En las imágenes se puede ver a otra joven, cuya identidad se desconoce, subir al elevador con un hombre mayor, quien le quita el cabello de la cara a esta, le da un beso en la mejilla y le hace tocamientos.

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Video: Actividades irregulares en edificio donde asesinaron a Edith Guadalupe

Por su parte, la Fiscalía señala que la imputación contra Juan Jesús "N" por el feminicidio de Edith Guadalupe está sustentada en datos de prueba sólidos y que, como resultado de la investigación, obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión.

La Fiscalía capitalina aún no ha presentado al hombre mayor que aparece en un video subiendo con una jovencita en el elevador del edificio marcado con el número 829 de avenida Revolución.

Hasta el momento, Juan Jesús "N" es el único detenido por el feminicidio de la Fiscalía de la Ciudad de México.

El padre de Juan Jesús "N" describió que en las imágenes se puede ver a un hombre de entre 50 y 60 años que "metía muchachillas como entre 20-25 años y se ve en el video cómo suben al elevador, le da un beso en el cachete".

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Cronología del feminicidio de Edith Guadalupe

La joven Edith Guadalupe salió de su domicilio el pasado 15 de abril con rumbo a una entrevista de trabajo.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Edith, de 21 años de edad, partió desde la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, donde abordó un mototaxi de aplicación. Durante el trayecto, sostuvo una breve llamada telefónica con su madre alrededor de las 16:00 horas.

Además, compartió su ubicación en tiempo real con una tía, lo que permitió a sus familiares dar seguimiento a su recorrido.

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Su destino era un inmueble ubicado sobre avenida Revolución número 829, en la alcaldía Benito Juárez. Cámaras de seguridad registraron su llegada al exterior del edificio a las 16:56 horas; posteriormente, a las 16:57 con 47 segundos, se le observa ingresar por la puerta principal.

Horas más tarde, al no tener noticias de ella, sus familiares acudieron a denunciar su desaparición durante la madrugada entre el 15 y el 16 de abril ante la fiscalía capitalina. Sin embargo, señalaron haber enfrentado negativas, solicitudes de dinero y respuestas ambiguas para acceder a los videos de vigilancia.

Posteriormente, el 16 de abril por la tarde, autoridades se trasladaron al inmueble y confirmaron que la joven fue localizada sin vida en el mismo lugar al que había acudido.

Las investigaciones apuntan como probable responsable a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio al que ingresó la víctima.

El sujeto presuntamente la golpeó y atacó con un desarmador en múltiples ocasiones, privándola de la vida. Después, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento, cubriéndolo con arena.

El detenido fue presentado ante la autoridad judicial para su audiencia inicial.

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