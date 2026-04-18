Madre de Presunto Feminicida de Edith Guadalupe Rompe El Silencio Durante Audiencia ¿Qué Dijo?

La audiencia del caso por el feminicidio de Edith Guadalupe, realizada en la Ciudad de México, estuvo marcada por las declaraciones de la madre de Juan Jesús “N”, señalado como presunto responsable.

A las afueras del recinto, la mujer rompió el silencio y aseguró que su hijo es inocente, además de expresar dudas sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

“Queremos justicia tanto para Edith Guadalupe como para mi hijo. ¿Cómo mi hijo va a cometer un delito así y regresar al mismo lugar? Es ilógico. Siento que fue amenazado”, afirmó. También señaló que no ha tenido contacto con él desde su detención y que la familia se enteró de la situación a través de medios de comunicación y de un familiar cercano. “Nadie nos avisó que estaba detenido”, agregó.

En tanto, la defensa legal del imputado, encabezada por el abogado Julián Ortega, adelantó que solicitará la duplicidad del término constitucional para la vinculación a proceso, con el fin de reunir más elementos a favor de su cliente.

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El abogado también reveló la existencia de un video que, según su versión, podría apuntar a la participación de otra persona en el crimen. En las imágenes, explicó, se observa a un hombre dentro de un elevador en compañía de una mujer, a quien toca y acaricia, lo que, de acuerdo con la defensa, podría abrir nuevas líneas de investigación.

Asimismo, señaló que el inmueble donde ocurrió el hecho estaría vinculado con la contratación de mujeres, lo que, dijo, debe ser considerado por las autoridades en el desarrollo del caso.

Audiencia por Caso Edith Guadalupe.

Feminicidio de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Edith, de 21 años, salió de la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, y abordó un mototaxi de aplicación rumbo a un inmueble en avenida Revolución 289, en Benito Juárez.

Durante el trayecto, alrededor de las 16:00 horas, habló brevemente con su madre y compartió su ubicación en tiempo real con una tía. Cámaras de seguridad captaron su llegada al edificio a las 16:56 horas y su ingreso un minuto después.

Al no tener noticias de ella, su familia denunció su desaparición la madrugada del 15 al 16 de abril, aunque señalaron trabas para acceder a videos de vigilancia. El 16 de abril por la tarde, autoridades localizaron a la joven sin vida dentro del inmueble.

Las investigaciones apuntan a Juan Jesús “N”, vigilante del lugar, como probable responsable. Presuntamente la agredió en la caseta de vigilancia con un desarmador y ocultó el cuerpo en el estacionamiento. Fue detenido y presentado ante un juez.

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