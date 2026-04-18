Edith Guadalupe: Cita de Trabajo, Un Vigilante y Un Desarmador, Claves del Caso

El caso de Edith Guadalupe ha generado indignación tras darse a conocer detalles sobre su desaparición y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida en la Ciudad de México. La joven salió de su domicilio el pasado 15 de abril con rumbo a una entrevista de trabajo, sin imaginar que no regresaría.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Edith, de 21 años de edad, partió desde la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, donde abordó un mototaxi de aplicación. Durante el trayecto, sostuvo una breve llamada telefónica con su madre alrededor de las 16:00 horas.

Además, compartió su ubicación en tiempo real con una tía, lo que permitió a sus familiares dar seguimiento a su recorrido.

Su destino era un inmueble ubicado sobre avenida Revolución número 289, en la alcaldía Benito Juárez. Cámaras de seguridad registraron su llegada al exterior del edificio a las 16:56 horas; posteriormente, a las 16:57 con 47 segundos, se le observa ingresar por la puerta principal.

Momento en que Edith Guadalupe Valdés Entra a Edificio en el que Fue Hallada Muerta

Horas más tarde, al no tener noticias de ella, sus familiares acudieron a denunciar su desaparición durante la madrugada entre el 15 y el 16 de abril ante la fiscalía capitalina. Sin embargo, señalaron haber enfrentado negativas, solicitudes de dinero y respuestas ambiguas para acceder a los videos de vigilancia.

Posteriormente, el 16 de abril por la tarde, autoridades se trasladaron al inmueble y confirmaron que la joven fue localizada sin vida en el mismo lugar al que había acudido.

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Fue atacada con un desarmador

Las investigaciones apuntan como probable responsable a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio al que ingresó la víctima. De acuerdo con los actos de investigación, el crimen ocurrió en la caseta de vigilancia, donde peritos localizaron restos hemáticos que permitieron ubicar el sitio de los hechos.

La indagatoria establece que el vigilante habría tenido un altercado con Edith y posteriormente la habría agredido. El sujeto presuntamente la golpeó y atacó con un desarmador en múltiples ocasiones, privándola de la vida. Después, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento, cubriéndolo con arena.

El detenido fue presentado ante la autoridad judicial para su audiencia inicial.

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