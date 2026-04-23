Costo del Tren Suburbano al AIFA: Tarifa Oficial por Inauguración de Línea Lechería-Aeropuerto

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dio a conocer el costo oficial del Tren Suburbano al AIFA, el cual tendrá una tarifa especial por inauguración de la línea que va de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, se revelaron detalles de la próxima apertura del Tren Suburbano que llegará al AIFA, el cual recibirá el nombre de Felipe Ángeles y será operado por el Gobierno de México, de acuerdo con la mandataria.

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¿Cuánto costará el Tren Suburbano al AIFA en 2026?

El director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez explicó que las tarifas del Tren Suburbano que llegará hasta el AIFA tendrán una promoción por la inauguración del trayecto, el cual comenzará a brindar servicio a partir de este domingo 26 de abril 2026.

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Durante el primer mes de operación, el costo del Suburbano al AIFA será de 45 pesos por el trayecto completo, es decir que va de Buenavista-Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y de 11.50 pesos para las estaciones intermedias de esta línea.

"En este periodo promocional primero, lo que queremos es que lo conozcan y aprovechar ese periodo para asentar al tren", explicó Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, durante La Mañanera del Pueblo.

¿Cuál será la tarifa normal del Suburbano AIFA?

De igual manera, el director general de Banobras informó que a partir del primer mes de operación se publicarán las tarifas oficiales del Tren Suburbano Lechería-AIFA, las cuales serán "mucho más accesibles que cualquier medio tradicional".

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Se estima que el costo del viaje del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México desde la estación Buenavista hasta el AIFA será de entre 70 y 120 pesos sin descuento por inauguración, de acuerdo con información preliminar.

Actualmente, el costo del Suburbano por el viaje corto es 11.50 pesos (1 a 5 estaciones), mientras que el trayecto largo cuesta 26.50 pesos (siete estaciones), tarifas que continuarán, de acuerdo con palabras de Jorge Alberto Mendoza Sánchez.

De igual forma, el director general de Banobras explicó que están trabajando para que el sistema de pago acepte la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), así como la del mismo Tren Suburbano. Sin embargo esto aún no está habilitado.

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