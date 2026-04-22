¿Habrá Clases Durante Partidos de México en el Mundial 2026? SEP Habla sobre Posible Suspensión

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que se está analizando la petición de que no haya clases los días en que México tenga partidos de futbol durante el Mundial 2026.

Hoy, 22 de abril de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal informó que las autoridades educativas también analizan el tema con los docentes del país.

“Hay una petición de que no haya clases en los días de partido, estamos revisando, estamos analizando y hablando con los maestros a ver también ellos qué opinan”, refirió.

Ante la pregunta expresa de si las clases podrían ser virtuales, Delgado Carrilo afirmó: “Lo estamos revisando, no tenemos una conclusión al respecto”.

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Los partidos de México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y tendrá su inauguración en la Ciudad de México (CDMX) el 11 de junio, con un partido entre las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio Banorte.

Los primeros partidos de la Selección Mexicana en territorio nacional serán los siguientes:

11 de junio: México vs Sudáfrica en CDMX.

México vs Sudáfrica en CDMX. 18 de junio : México vs República de Corea en Jalisco.

: México vs República de Corea en Jalisco. 24 de junio: República Checa vs México en CDMX.

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Más boletos para el Mundial 2026

Apenas ayer, la FIFA anunció que liberaría más boletos para los 104 partidos del Mundial 2026 y dio a conocer que hasta el momento se han vendido más de cinco millones de entradas.

En un comunicado, también destacó que el récord de asistencia acumulada de 3.5 millones de espectadores —establecido en 1994— "está a punto de ser superado durante la competición de este año".

El organismo rector del futbol anunció que la venta de más entradas empezará hoy, miércoles 22 de abril, para todos los partidos.

"Al inicio de la venta, las entradas estarán disponibles en las categorías 1 a 3 y en las primeras filas, según el partido", explicó la FIFA. Además de estos boletos, se seguirán poniendo a la venta más entradas hasta la final del domingo 19 de julio (sujetas a disponibilidad).

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Con información de N+.

spb