Enfrentamiento en Nicolás Ruiz, Chiapas, Deja Varias Personas Heridas

En Chiapas un enfrentamiento en el municipio de Nicolás Ruiz deja seis personas lesionadas.

Los hechos según narró el propio gobernador del estado, Eduardo Ramírez, a través de sus redes sociales, ocurrió cuando comuneros del municipio de Nicolás Ruíz trabajaban parte de la limpieza que se realiza cada año en los límites territoriales con el municipio de Venustiano Carranza y se percataron de un vehículo sospechoso con gente armada quienes no se identificaron y abrieron fuego en un punto de control ejidal.

Por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y las instancias comunitarias actuaron para contener el riesgo y salvaguardar a la población.

El gobernador confirmó seis lesionados, que ya eran atendidos en el Hospital IMSS Rural de Venustiano Carranza: cuatro estables y dos en atención oportuna.

Secretaría de Seguridad del Pueblo

Por su parte la Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que fuerzas de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al lugar donde mantienen presencia operativa estratégica para restablecer el orden y prevenir nuevos incidentes.

Disputa agraria

En esa zona existe una disputa agraria de más de 60 años entre los límites de Venustiano Carranza, donde radica la organización campesina OCEZ Casa del Pueblo y Nicolás Ruiz donde se encuenta la organización campesina Alianza San Bartolomé es un conflicto histórico por la tenencia de la tierra y límites territoriales de más de 18 mil hectáreas, desde el reparto agrario.

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Con información de Corresponsales

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