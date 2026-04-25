Enfrentamiento en Nicolás Ruiz, Chiapas, Deja Varias Personas Heridas
N+
El gobernador, Eduardo Ramírez, confirmó seis lesionados, cuatro estables y dos en atención oportuna
COMPARTE:
En Chiapas un enfrentamiento en el municipio de Nicolás Ruiz deja seis personas lesionadas.
Los hechos según narró el propio gobernador del estado, Eduardo Ramírez, a través de sus redes sociales, ocurrió cuando comuneros del municipio de Nicolás Ruíz trabajaban parte de la limpieza que se realiza cada año en los límites territoriales con el municipio de Venustiano Carranza y se percataron de un vehículo sospechoso con gente armada quienes no se identificaron y abrieron fuego en un punto de control ejidal.
Por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y las instancias comunitarias actuaron para contener el riesgo y salvaguardar a la población.
El gobernador confirmó seis lesionados, que ya eran atendidos en el Hospital IMSS Rural de Venustiano Carranza: cuatro estables y dos en atención oportuna.
Secretaría de Seguridad del Pueblo
Por su parte la Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que fuerzas de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al lugar donde mantienen presencia operativa estratégica para restablecer el orden y prevenir nuevos incidentes.
Disputa agraria
En esa zona existe una disputa agraria de más de 60 años entre los límites de Venustiano Carranza, donde radica la organización campesina OCEZ Casa del Pueblo y Nicolás Ruiz donde se encuenta la organización campesina Alianza San Bartolomé es un conflicto histórico por la tenencia de la tierra y límites territoriales de más de 18 mil hectáreas, desde el reparto agrario.
Historias recomendadas:
- Tráiler que se Habría Quedado Sin Frenos Se Impacta en Caseta de Cobro en Zinapécuaro, Michoacán
- Así Fue la Ruta que Siguió la Suegra Acusada de Matar a Exreina de Belleza desde Ensenada a CDMX
- ¿El 1 y 5 de Mayo son Feriados Oficiales? Estos Días Hay Puente en México Según la LFT 2026
Con información de Corresponsales
LECQ