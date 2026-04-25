Tiroteo Hoy en Hospital de Chicago Deja Dos Oficiales Heridos

Un tiroteo registrado la mañana de este sábado en el hospital Endeavor Health Swedish Hospital, ubicado en el vecindario de Lincoln Square, dejó como saldo dos oficiales heridos de gravedad, de acuerdo con reportes de medios locales.

Los primeros informes comenzaron a surgir poco después de las 11:00 horas, a través de comunicaciones de radio y fuentes citadas por el Sun-Times, que alertaban sobre la presencia de un tirador activo dentro del hospital. De inmediato, patrullas y equipos SWAT fueron desplegados en la zona para atender la emergencia y asegurar las instalaciones.

Según información proporcionada por fuentes policiales a CBS News Chicago, el incidente habría involucrado a un recluso que se encontraba hospitalizado y que logró apoderarse de un arma de fuego, con la que disparó contra dos agentes.

Detienen al agresor

Los oficiales heridos fueron trasladados de urgencia al Illinois Masonic Medical Center, donde su estado de salud fue reportado como crítico. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay más personas lesionadas ni las circunstancias exactas en las que el agresor obtuvo el arma.

El atacante huyó del hospital a una casa cercana, a varias cuadras de distancia. Equipos SWAT rodearon la vivienda y posteriormente detuvieron al sospechoso.

Presunto agresor de los policías. Foto: Cbsnews

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