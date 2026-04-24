Mueren en Ataque con Arma Blanca Una Mujer y un Bebé en la Colonia Martín Carrera, en la CDMX

Este viernes una mujer y un bebé de meses, murieron durante un ataque con arma blanca en la colonia Martín Carrera.

En la agresión resultó herida la madre del menor fallecido e hija de la mujer que también perdió la vida a causa de lesiones con arma blanca.

Por este hecho un hombre fue detenido.

Al llegar los elementos de Policía tras un llamado por una persona lesionada por arma blanca, localizaron a una mujer herida en el pasillo de una vecindad, quien informó a los policías que su hijo se encontraba lesionado y que el responsable del ataque había sido su hermano.

Al contar con esos datos los elementos acudieron a un departamento donde encontraron a un hombre con un cuchillo en la mano lesionándose y a un costado una mujer tirada con heridas y cerca del baño un bebé de aproximadamente 6 meses.

Los uniformados, aseguraron al sujeto, y solicitaron el apoyo médico para las víctimas.

Video | Doble Homicidio Hoy en la GAM: Hombre Asesina a su Madre y a su Sobrino de Siete Meses en la Colonia Martín Carrera

Al arribar los servicios médicos diagnosticaron tanto a la mujer de aproximadamente 52 años como al menor, sin signos vitales por múltiples lesiones de arma blanca.

En tanto la joven de aproximadamente 28 años fue trasladada al hospital General de La Villa con 5 lesiones en tórax y una en el brazo izquierdo.

Detenido

El detenido, con múltiples lesiones en el cuello también fue trasladado al Hospital General de La Villa con la custodia de un elemento.

Ataque

Según la Policía, el hombre refirió que estaba drogándose cuando su madre comenzó a golpearlo, por lo que tomó un cuchillo y empezó a lesionarla, al ver esto, su hermana trató de defenderla y él la lesionó, al igual que a su sobrino de meses que estaba en la cama.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ