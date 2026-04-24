Balacera en Taquería: Caen Dos Hombres Más por Ataque Armado que Dejó Varios Heridos en CDMX

La balacera en una taquería ubicada en la colonia Torres de Potrero, de la alcaldía Álvaro Obregón, presenta avances en sus investigaciones. Por ello, las autoridades dieron a conocer que hay dos personas más detenidas por el ataque armado ocurrido la noche de este jueves en la CDMX.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de hombres armados dispararon en más de 40 ocasiones en contra de clientes y trabajadores del local de comida, localizado sobre la avenida Los Tanques.

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“Estas personas ayer no se detuvieron, había niños y gente inocente salió lastimada”, dijo a N+ un vecino de la colonia Torres de Potrero.

A través de cámaras de videovigilancia se dio a conocer el momento en el que al menos cinco motocicletas llegan a las inmediaciones y de ellas descienden varias personas, quienes disparan contra todas las personas que estaban en el lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que la balacera en la taquería dejó como saldo cinco personas heridas, se trata de una mujer y cuatro hombres.

"Nunca se había visto esto y estas personas no tuvieron control, dispararon para todos lados", aseguró un testigo.



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¿Quiénes son los detenidos por la balacera en la taquería en CDMX?

Luego del ataque comenzó una búsqueda a través de las cámaras del C2. Los monitoristas ubicaron en las calles Glaciar y San Pablo, de la colonia Olivar de los Padres, en la misma alcaldía , a dos sujetos

“Una de las unidades color negro a la que interceptaron y detuvieron a sus tripulantes, dos jóvenes de 19 y 16 años de edad”, aseguró la SSC.

Los sospechosos fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. No obstante, esta noche las autoridades confirmaron la detención de dos personas más.

Se trata de dos sujetos de 20 y 29 años de edad, a quienes les aseguraron un rifle y un arma tipo pluma.

“Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con lo asegurado”, puntualizaron.

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