¿Quién es el Único Minero que Sigue Atrapado en Mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa?

En la mina Santa Fe, ubicada en el Rosario, Sinaloa, continúan los trabajos para localizar al único minero que sigue atrapado desde el 25 de marzo, pero, ¿de quién se trata y por qué estarían muy cerca su localización?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aseguró que durante la madrugada de este viernes 24 de abril se logró la extracción de partes de maquinaría del interior de la mina, la cual se presume era la que usaba el trabajador al momento del colapso.

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“Continúan explorando el nivel 48 de la mina, donde la madrugada de este viernes localizaron el carrito biplaza en el que viajaba el minero”, confirmó.

Asimismo, se realizó el retiro de material que obstruía el paso en las galerías internas, con la finalidad de crear rutas seguras para dirigirse a áreas complicadas, así lo aseguró la titular de la CNPC, Laura Velázquez.

“Nos faltan los últimos 15 metros, que yo creo que al término de la tarde noche estemos llegando al fondo de la galería, estos últimos 15 metros son fundamentales para sus familiares, para nosotros”, dijo.

Video: Rescatistas Avanzan en Mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa; Buscan a Minero Isidro Atrapado

¿Quién es el único minero que continúa atrapado en mina Santa Fe, Sinaloa?

Debido a los enormes avances que han tenido para dar con el minero atrapado, el gerente de la mina Santa Fe, Álvaro Vargas, aseguró que las labores no concluirán hasta que no se localice al trabajador que está atrapado a 150 metros de profundidad.

“24 horas se sigue trabajando y se mantendrá así hasta que no demos con él”, aseguró.

El hallazgo del vehículo de Isidro Beltrán, único minero que continúa atrapado, es clave, porque encontraron partes grandes como el chasis, llantas y cabina.

“Mantenemos la misma hipótesis: Isidro llegó, dejó el vehículo en una parte del crucero y ese vehículo fue arrastrado”, explicó el gerente de la mina.

Se presume que el minero Isidro podría estar en el nivel 48 del lugar, pero en caso de no encontrarlo en este punto, ampliarán la búsqueda 400 metros por una rampa que comunica al siguiente nivel.

Debido a que en este sitio existen puntos con aire y oxígeno donde probablemente se haya refugiado Isidro.

El rescate de Isidro es comandado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y cuenta con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, elementos militares y mineros especializados.

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EPP