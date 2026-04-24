¿Qué Pasó en Avenida Central Hoy? Camión con Toneladas de Carne Vuelca frente a Metro Ecatepec

En la Avenida Central hoy se registra intensa carga vehicular debido a un fuerte accidente frente a la estación del Metro Ecatepec, en el Edomex; así ocurrió el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de carga perdió el control en la avenida Carlos Hank González y volcó en los carriles centrales de esta importante vialidad que conecta al Estado de México con la Ciudad de México.

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Los testigos de inmediato pidieron ayuda a los servicios de emergencia. Se sabe que el camión iba cargado con varias toneladas de carne congelada.

Debido a que la unidad siniestrada terminó en los carriles centrales, los automovilistas quedaron prácticamente varados con dirección a Ciudad Azteca.

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¿Qué pasó en la Avenida Central hoy?

Los elementos de la Policía Municipal, así como Bomberos y personal de rescate, acudieron a atender la emergencia. Asimismo, se unieron algunos automovilistas y personas que se encontraban esperando el transporte público afuera del Metro Ecatepec.

Una de las maniobras principales que llevaron a cabo fue el traspaleo de la mercancía, con la finalidad de que las toneladas de carne pasaran a otro sitio y así poder mover con facilidad el camión volcado.

En el sitio hay una grúa especial para poder remolcar el transporte. Sin embargo, estas maniobras complican el tránsito en la zona.

Debido a que los automovilistas y combis de transporte público están detenidas por toda la avenida central, desde el Metro Ecatepec hasta la zona de San Juan de Aragón.

Se trata de una ruta clave para los mexiquenses que se dirigen a municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tecámac.

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EPP