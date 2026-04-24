¿Qué Pasó en Ecatepec Hoy? Reportan Fuerte Incendio en Fábrica en Colonia Rústica Xalostoc

Un fuerte incendio en una fábrica de Ecatepec, hoy 24 de abril de 2026, ha provocado la movilización de servicios de emergencia en el Edomex; la enorme columna de humo es visible desde varios puntos de la entidad.

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De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se registraron al interior de un inmueble cercano a la Vía Morelos, en la zona de Xalostoc, por lo que los vecinos de inmediato llamaron al 911.

Por está razón, elementos de la Policía Municipal y Bomberos se dirigen a la zona. Los habitantes refieren que se quema una fábrica, no obstante, piden celeridad en los trabajos para sofocarlo.

Video: Incendio en Fábrica de Ecatepec Levanta Gran Columna de Humo Negro

Lo anterior, porque a un costado se encuentra una estación de gasolina. Además, en los alrededores hay otros inmuebles usados para industria de refacciones y servicio automotriz.

Servicios de emergencia laboran en la zona de Xalostoc, Ecatepec. Foto: N+

¿Cómo se incendió la fábrica en Ecatepec hoy?

A través de redes sociales se dieron a conocer diversos videos en los que se observa la enorme columna de humo negro que emana del inmueble, por lo que es visible desde varios puntos del municipio.

En la zona ya se encuentran Bomberos y personal de Protección Civil, quienes se enfocan en controlar las llamas para evitar que se extiendan a las construcciones aledañas. Piden a la población evitar la zona para agilizar el paso de los vehículos de emergencia.

Las autoridades informaron que la emergencia se produjo cuando se reavivaron las llamas en el sitio, luego de que este domingo la fábrica de químicos se consumiera por completo. Debido a que aún permanecían restos de los productos que se quemaron, esta tarde ocurrió una nueva combustión.

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EPP