Termina Torneo Regular: Quedan Definidos los 8 Invitados a la Liguilla del Futbol Mexicano

A falta de dos partidos que se disputarán este domingo, quedaron definidos los ocho equipos que ya están en la Liguilla del Torneo Clausura 2026, a falta de definir la posición de Cruz Azul.

Lo que queda claro, es que en la lucha por el título del futbol mexicano estarán los llamados cuatro grandes, es decir, Chivas, Pumas, América y Cruz Azul.

El bicampeón de la Liga MX, Toluca, también estará en la disputa por la corona, con deseos de ir por el tricampeonato y replicar lo hecho hace año y medio por América.

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Las Águilas accedieron a la fase final como octavo lugar, luego de perder por la mínima diferencia en la última jornada ante Atlas, que se coló y además se metió en sexto de la general.

El que sorprendió fue Pumas, que en la jornada 17 arrebató el liderato a Chivas del Guadalajara. La diferencia entre el primer y segundo lugar fue un gol.

Cruz Azul puede mover la clasificación

Este domingo, Cruz Azul se jugará su posición en la tabla cuando se mida a Necaxa. Los cementeros tienen dos opciones en su último partido de liga:

Quedarse como quinto de la general, en caso de perder.

Subir al tercer puesto, en caso de empatar o ganar.

En ese sentido, los de La Noria ya tienen su boleto y es el único equipo de los ocho ya clasificados que podría alterar la general si empata o gana.

Los afectados serían Pachuca y Toluca, que podrían moverse hacia abajo. Es decir, todo depende del desempeño de un Cruz Azul que llega a este duelo envuelto en polémica e incertidumbre.

¿Quiénes están invitados a la Liguilla del futbol mexicano?

A pesar de lo que ocurra con la escuadra celeste, el hecho es que quedaron definidos los ocho invitados a la Liguilla del futbol nacional:

Hasta el momento, la clasificación está de la siguiente forma:

Pumas, con 36 puntos (diferencia de goles de 17)*. Chivas, con 36 puntos (diferencia de goles de 16)*. Pachuca, con 31 puntos. Toluca, con 30 puntos. Cruz Azul, con 30 puntos. Atlas, con 26 puntos*. Tigres, con 25 puntos*. América, con 25 puntos*.

Los equipos marcados con asterisco son lo que ya tienen definida su posición en la general y por consiguiente en la Liguilla. Solo Pachuca, Toluca y Cruz Azul definirán su lugar tras cumplirse los duelos de este domingo.

Xolos de Tijuana y Panzas Verdes del León llegaban todavía con opción de meterse a la fiesta grande, pero las victorias de Tigres y Atlas les cerraron los espacios.

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Con información de N+

ICM