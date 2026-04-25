¿Cómo Quedaría la Liguilla de Liga MX 2026? Así se Jugarán los Cuartos al Momento; Clasificados

Se juega la última jornada del futbol mexicano y para todos los aficionados que quieren saber quiénes pasaron y cómo queda la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026, acá te decimos qué equipos ya están clasificados y cómo se jugarán los Cuartos de Final al momento, a falta de que se lleven a cabo los partidos de la Fecha 17.

Muchas personas están al pendiente de saber cómo quedaron los Cuartos de Final de la Liga MX 2026, pues el América se juega su boleto a la Liguilla contra el Atlas. Además, Chivas y Pumas definen quién será el líder de la tabal general.

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¿Quiénes pasaron a la Liguilla Liga MX 2026? Equipos clasificados

A falta de que termine la Jornada 17 de la Liga MX, ya se saber que equipos ya están clasificados, por eso acá te mostramos la lista de clubes que jugarán los Cuartos de Final al momento y el lugar en que quedaron en la tabla general:

Pumas: Clasificado. Chivas: Clasificado. Pachuca: Clasificado. Toluca: Clasificado. Cruz Azul: Clasificado. Atlas: Clasificado Tigres: Clasificado. América: Clasificado.

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¿Cómo quedaron los Cuartos de Final de la Liga MX 2026? Así se juega la Liguilla al momento

Aún falta que se lleven a cabo varios partidos de última jornada, pero a continuación te mostramos cómo se jugará la Liguilla MX 2026 al momento, con los resultados de los partidos de la Fecha 17:

Pumas vs América : Confirmado, la ida se juega en el Estadio Banorte y la Vuelta en CU.

: Confirmado, la ida se juega en el Estadio Banorte y la Vuelta en CU. Chivas vs Tigres : Confirmado, la ida se jugará en el Estadio Universitario y la Vuelta en el Estadio Akron.

: Confirmado, la ida se jugará en el Estadio Universitario y la Vuelta en el Estadio Akron. Pachuca vs Atlas : La ida se jugaría en el Estadio Jalisco y la Vuelta en el Hidalgo.

: La ida se jugaría en el Estadio Jalisco y la Vuelta en el Hidalgo. Toluca vs Cruz Azul: La ida se jugaría en el Estadio Cuauhtémoc y la Vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

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Te recordamos que la fase regular termina este domingo con el partido Cruz Azul vs Necaxa, posiblemente será hasta entonces cuando sepamos de forma oficial cómo se juega la Liguilla de la Liga MX 2026 y cómo quedan definidos los Cuartos de Final.

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