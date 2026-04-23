Nicolás Larcamón Lamenta su Despido del Cruz Azul: “Me Voy con Bronca”

El extécnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, aseguró que no se esperaba que lo despidieran y que se sentía molesto porque confiaba en que aún podía sacar a La Máquina de la crisis en la que se encontraba.

Entrevistado a la salida de las instalaciones de La Noria, a donde acudió para despedirse de los jugadores, Larcamón habló de su cese luego de 10 meses como entrenador del equipo celeste: “Me voy con una sensación inesperada, con bronca”.

Y añadió que “hace 19 días defendíamos un invicto de tres meses. Hoy nos vamos cuando el equipo es el que lleva más puntos en toda la temporada. Estábamos a cuatro días de ser el mejor equipo de la temporada y de ganar un millón de dólares”.

Noticia relacionada: Es Oficial: Sale Nicolás Lacarmón del Cruz Azul y Nombran como Reemplazo a Joel Huiqui

La referencia del estratega argentino se debe a que el equipo que suma más puntos en los dos torneos recientes se hace acreedor a un millón de dólares como recompensa.

Nicolás Larcamón fue despedido luego de sumar 9 partidos sin ganar, en la Liga MX y en la Concachampions 2026. En un comunicado, la directiva celeste justificó la salida del estratega: "Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la Institución y cuyas críticas escuchamos".

Sobre ello, el timonel argentino reflexionó lo siguiente: "No me queda más que respetar la decisión, pero no la entiendo, no la comparto y no entiendo desde donde se define. Entiendo que fue escuchando la opinión popular, pero no dejan de ser proyectos muy grandes como para que se definan a partir de esas cuestiones".

El puesto de Larcamón será ocupado de manera interina por Joel Huiqui, quien está familiarizado con el primer equipo y de hecho ya lo dirigió en el 2025, cuando Martín Anselmi se fue por la puerta de atrás para dirigir al Porto. El exfutbolista cementero estuvo en el banquillo en el partido Cruz Azul vs Puebla, que se jugó el sábado 25 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Jornada 3 en el Clausura 2025 de la Liga MX.

Luego de eso, el mando lo tomó Vicente Sánchez para todo el Torneo Clausura 2025, mientras que Joel Huiqui se quedó como su auxiliar técnico. Juntos llevaron a La Máquina celeste a ganar el título de la Concachampions y también llegaron a semifinales en la Liga MX.

Pese a los buenos resultados y a que logró consolidar un estilo agradable para la tribuna, el estratega Vicente Sánchez no fue renovado y le dieron el puesto a Nicolás Larcamón, así que Joel Huiqui fue mandado a trabajar con las fuerzas básicas.

Video: David Faitelson Dice que le Parece Increíble que Cruz Azul Empiece el Torneo sin Estadio

¿Quién es Joel Huiqui?: De "La Muertinha" a la dirección técnica de Cruz Azul?

Joel Adrián Huiqui Andrade es un exfutbolista nacido en Los Mochis, Sinaloa, surgido de la cantera celeste y que jugó con el primer equipo del Cruz Azul del 2004 al 2010 como defensa central. Actualmente tiene 43 años y se retiró como futbolista en el 2019, con la playera de Las Vegas Lights.

Su nombre se popularizó en redes sociales gracias a una jugada conocida popularmente como "La Muertinha", que fue pura malicia: en la semifinal del Torneo Clausura 2009, ante el Morelia, el defensa central quedó tirado en el área y evitó un gol al quitarle el balón con la mano a Wilson Tiago, quien estaba a punto de rematar. Luego fingió estar inconsciente, mientras que el árbitro Paul Delgadillo no se percató de la infracción y por lo tanto no se marcó el penal que pedían los rivales.

Joel Huiqui es muy recordado por "La Muertinha": cometió mano en el área y luego se hizo el muerto. Foto: N+

Así que Huiqui pasó de “La Muertinha” a ser el entrenador del Cruz Azul, justo en un momento que necesita mucho más que malicia para enderezar el rumbo. El reto no es menor, porque la Liguilla está a la vuelta de la esquina, con el equipo ya clasificado.

El próximo compromiso de La Máquina es el domingo 26 de abril ante el Necaxa, en duelo correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026. El club cementero aspira a mejorar su posición en la tabla: actualmente está en el sitio 4 con 30 unidades, por 31 del Pachuca y 33 de los Pumas. A las Chivas, con 35, ya no las puede alcanzar.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC