Irán Rechaza Propuesta de Trump para Ser Reemplazada por Italia en el Mundial 2026

Luego de que un emisario especial de Donald Trump solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial de 2026, autoridades iraníes mostraron su malestar ante esa posibilidad y dejaron en claro que "el futbol pertenece a los pueblos, no a los políticos".



"El futbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos", señaló la embajada de Irán en Italia a través de su cuenta oficial en la red social X.

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Además, la embajada calificó la propuesta como una muestra de la "bancarrota moral" de Estados Unidos, al considerar que "teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego".

¿Quién es el enviado de la Casa Blanca que habló con Infantino para excluir a Irán

De acuerdo con el Financial Times, las gestiones son atribuidas a Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para proponer la exclusión de Irán del Mundial 2026.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión", declaró Zampolli al Financial Times.

Esa propuesta busca, según el rotativo británico, recomponer las relaciones diplomáticas entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, luego de los recientes desencuentros por las críticas del mandatario estadounidense al papa León XIV.

Irán aseguró su plaza en el Mundial el pasado marzo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense luego del inicio del conflicto en la región.

Por su parte, Italia quedó eliminada tras perder en marzo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo.



Recientemente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán participará en el certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio.

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¿Italia tomará el lugar de Irán en el Mundial 2026? Rechazan propuesta de Trump

Por su parte el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves 23 de abril que la idea de sacar a Irán para meter a Italia "no es oportuna" ni posible.

"No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo", respondió el ministro a preguntas de los periodistas luego de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.

Además de cuestionar la ética de la propuesta, el titular de Deportes se mostró convencido de que la medida propuesta a la FIFA no procederá: "En primer lugar, no es posible. En segundo lugar, no es una buena idea".

Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, que supervisa todos los deportes en Italia, también descartó la idea de ocupar el lugar de Irán; "Me sentiría ofendido. Hay que merecer ir al Mundial".

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio. La Selección de Irán deberá jugar su primer partido el 15 de junio, en Los Ángeles, California, contra Nueva Zelanda.

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Con información de N+

RGC