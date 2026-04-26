¿Quién es Jacob Rodríguez? El Jugador de Ascendencia Mexicana que Jugará en la NFL en 2026

La segunda ronda del Draft 2026 de la NFL nos dejó una de las historias más inspiradoras de los últimos años. Con el pick global número 43, los Miami Dolphins aseguraron los servicios de Jacob Rodríguez, el linebacker proveniente de Texas Tech que no solo aterriza en el sur de Florida con el cartel de una futura figura de la liga, sino también con el orgullo de su ascendencia mexicana bajo el brazo.

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Rodríguez se erigió como una pieza fundamental en la universidad, ganándose el respeto de scouts y analistas como uno de los apoyadores más completos de su generación. En su carrera colegial, el defensivo de sangre mexicana, destacó por su capacidad para robar balones, provocando siete balones sueltos en 2025 y devolviendo uno de ellos para touchdown. Rodríguez, de 23 años de edad, registró 4 intercepciones y 123 tackleadas.

¿Quién es Jacob Rodríguez, el nuevo jugador de ascendencia mexicana de los Miami Dolphins?

Jacob Rodríguez nació el 6 de septiembre de 2002 en Hastings, Minnesota, pero tiene ascendencia mexicana. Inicialmente quería ser mariscal de campo, pero las universidades para las que probó suerte en el futbol americano colegial le veían potencial como defensivo y Rodríguez no decepcionó.

Además de finalizar en quinto lugar en las votaciones del Trofeo Heisman, Jacob fue nombrado All-American unánime, Jugador Defensivo del Año de la Big 12, ganador del Chuck Bednarik Award, del Lombardi Award, del Butkus Award y del Bronko Nagurski Trophy, premios que lo consolidaron como el mejor prospecto defensivo de esta camada en la NCAA.

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DB