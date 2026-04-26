¿Va Gratis Cruz Azul vs Necaxa por TV Abierta en México? Dónde Ver Partido de Liga MX 2026

El torneo Clausura 2026 está a punto de terminar, puesy el último partido de la fase regular, antes de que comience la fase de eliminación directa, es el Cruz Azul vs Necaxa. Hoy, domingo 26 de abril, la Liga MX cierra la actividad de la Jornada 17 y se sabrá cómo queda definida la Liguilla. El partido entre cementeros e hidrocálidos se jugará hoy y si aún no sabes qué canal pasa el juego decestos dos equipos, acá te decimos si va gratis por TV Abierta en México para que sepas dónde verlo.

Sigue el minuto a minuto: Cruz Azul vs Necaxa Hoy: Minuto a Minuto Online En Vivo

Recordemos que para este torneo no habrá Play-In, por lo que estamos a punto de descubrir cuáles serán los ocho equipos clasificados a la Liguilla del futbol mexicano. En ese sentido, Cruz Azul ya tiene asegurado su boleto a los Cuartos de Final, pero busca alcanzar el tercer lugar de la gtabla con un triunfo ante Necaxa, equipo que está matemáticamente eliminado del Clausura 2026.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Necaxa?

El partido de la Jornada 17 de la Liga MX entre Cruz Azul y Necaxa se jugará este domingo 24 de abril a las 7:05 pm, hora del centro de México, y se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Este partido definirá los últimos compromisos de los Cuartos de Final.

¿Va gratis el Cruz Azul vs Necaxa en México?

El partido Cruz Azul vs Necaxa del Clausura 2026 sí pasará gratis por un canal de la TV Abierta en México, ya que podrás verlo en vivo por la señal de Canal 5. Además, TUDN y ViX también transmitirán el juego y si no puedes verlo por alguna de estas opciones, siempre tienes la posbilidad de seguir gratis este compromiso en el Liveblog de N+. En este minuto a minuto online podrás consultar el marcador en directo, las mejores acciones del juego y el resumen del juego.

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DB